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熙特爾攜手 GE Vernova、SK On 搶攻 AI 電力基礎商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

再生能源儲能大廠熙特爾-創（7740）16日宣布與美國能源設備大廠GE Vernova、韓國SK集團旗下電池製造商SK On簽署合作備忘錄（MOU），正式建立台美韓戰略合作關係；未來三方將結合電力轉換技術、先進電池技術與大型儲能系統整合製造能力，共同布局國際能源市場，瞄準全球AI電力基礎建設商機，攜手打造具備國際競爭力的能源解決方案。

據悉，為深化三方戰略合作，GE Vernova北亞及東南亞地區電力轉換設備（PCS）業務主管嵇紹鵬(Shaopeng Ji)、SK On儲能事業營運副總裁Minsuk Kwak專程來臺，共同參訪熙特爾旗下子公司辰熙精密（AUROSI）位於台中的電池模組生產基地，實地了解台灣的儲能製造與系統整合實力。

台美韓能源三強聯手 搶占非紅供應鏈戰略商機

此次合作將結合三方各自領域的優勢，GE Vernova提供高功率電力轉換設備（PCS），可望簡化系統配置、減少能源損耗並降低建置成本，提升大型儲能系統的運作效率與經濟效益。

SK On則提供磷酸鐵鋰（LFP）電芯與模組，憑藉長循環壽命與高穩定性的電池技術，滿足大型儲能系統對長期可靠性的需求。熙特爾旗下辰熙精密（AUROSI）負責在地化整合製造，將美韓兩大國際企業的核心技術，轉化為完整儲能解決方案，進一步凸顯臺灣在全球AI基建供應鏈中的關鍵地位。

隨著美國、日本等主要市場持續強化資安與供應鏈韌性要求，非紅供應鏈的重要性也隨之提升。GE Vernova、SK On與熙特爾此次攜手，結合臺美韓三方優勢，強化供應鏈多元化的競爭力，以臺灣為合作起點，積極布局日本、美國及加拿大等重點市場，加速拓展全球AI能源事業版圖。

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