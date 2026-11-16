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AI與先進製程推升用電需求 辰亞能源擴大科技業售電布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
因應AI應用深化及先進製程帶動的長期用電需求，辰亞能源未來將積極布局科技產業綠電售電服務 。圖／辰亞能源提供
因應AI應用深化及先進製程帶動的長期用電需求，辰亞能源未來將積極布局科技產業綠電售電服務 。圖／辰亞能源提供

AI技術加速發展，從生成式AI應用、資料中心建置，到高效能運算晶片所需的半導體先進製程，正帶動新一波電力需求。根據國際能源總署（IEA）2026年研究，全球資料中心2025年用電量年增約17%。臺灣方面，半導體產業用電量預估由2026年約520億度，增加至2030年約800億度，2035年更進一步達約1,100億度，反映先進製程及相關產業持續擴張的電力需求。科技企業在規劃產能與電力需求的同時，也須因應國際供應鏈減碳要求，再生能源採購的布局成為企業的重要課題。

對於科技業而言，未來用電規模、綠電取得時程與長期採購承諾必須同步規劃，尤其企業購電協議（CPPA）通常涉及多年期承諾，如何讓綠電交付時程銜接產能布局、廠商的信賴度與轉供實力，同時兼顧長期採購成本，是企業評估合作方案的重要考量。

在科技業綠電需求持續成長下，2026年辰亞能源集團旗下售電業辰昇能源，更與記憶體指標大廠達成總計10.8億度的綠電採購簽約。辰亞表示，長期購電合約的執行涉及案場發電表現、設備維護與風險管理，尤其面對極端氣候挑戰，能源供應商須具備穩定的營運管理及應變能力。憑藉從案場開發到後續維運的實務經驗，辰亞持續強化電源管理與長期合作能力，協助企業降低綠電採購過程中的履約不確定性。

辰亞能源總經理游祥益指出，該公司科技產業客戶的綠電簽約量在過去兩年間增加約兩倍，其中半導體、記憶體及資料中心等產業需求尤為明顯。隨著採購規模擴大，企業也更加重視長期合約管理、實際轉供電量及再生能源憑證的追蹤。因應AI應用深化及先進製程帶動的長期用電需求，辰亞能源未來將積極布局科技產業綠電售電服務，目標於2030年前，科技業綠電銷售量較2026年成長200%，並以科技產業及其上下游供應鏈為重要發展方向，同時擴大與製造業及其他產業客戶的合作，回應不同產業的再生能源採購需求。

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