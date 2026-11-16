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傳三星提早淡出8吋晶圓代工 訂單轉至台廠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
三星電子。法新社
三星電子。法新社

據韓國媒體Dealsite 報導，11月12日援引業內人士消息，三星電子計劃在2029年底前退出8英吋晶圓代工業務，較此前披露的時間表提前一年。與此同時，三星已將部分8英吋晶圓製造訂單外包給聯電（2303）。

外電報導，三星電子副董事長、設備解決方案（DS）部門負責人全永鉉（Young-hyun Jun）此前曾推動在2028年底前關閉相關業務，以改善盈利狀況。

不過，由於客戶需要更多時間將現有產品遷移至其他製造工藝，三星隨後將退出時間調整至2029年。這一最新時間表與《The Elec》11月2日的報道存在差異。後者稱，三星已通知客戶，計劃在2030年底前關閉剩餘的8英吋晶圓代工生產線。目前尚不清楚三星是否已經向客戶告知提前至2029年的安排。

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