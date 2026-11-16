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電電公會波蘭展17日登場 聚焦AI與智慧製造

中央社／ 台北16日電

台灣電機電子工業同業公會邀集逾50家台灣廠商，將於17日至18日在波蘭華沙舉辦TEEMA科學園區產業日。台波產業對話論壇上，電電公會副理事長許介立和鴻海發言人巫俊毅將發表主題演講，分享TEEMA科學園區推動台灣產業全球新戰略及鴻海全球產業布局與智慧製造。

根據手冊資料，此次「2026年TEEMA科學園區產業日—波蘭展」，除了規劃台波產業對話論壇聚焦全球變局下的韌性產業合作主題外，多場研討會鎖定製造業導入人工智慧（AI）、設備升級與智慧製造轉型、共建歐洲電動車生態系、智慧醫療與醫療AI等主題。

在展區主題方面，此次TEEMA科學園區產業日波蘭展涵蓋領域，包括AI資料中心（AIDC）、電動車及智慧移動、智慧能源與永續、智慧城市系統、智慧醫療、智慧製造等主題及相關台灣廠商供應鏈技術應用。

其中在AIDC展區，包括鴻海、東元、康斯特、旭東機械等，將展示相關AI機櫃及模組化資料中心（MDC）、AI液冷、AI伺服器自動化機器人組裝產線、半導體設備等解決方案。

在電動車和智慧移動展區，鴻海、日月光投控旗下環旭電子、東元、勤崴國際、行競科技等台廠，將展示智慧城市、電動車動力系統、電源模組、系統級封裝（SiP）模組、電池及電源轉換、電動巴士、智慧物流等解決方案。

在智慧製造展區，包括永進機械、先捷實業、亞崴機電、程泰機械等台廠，將展示立式數控加工中心機、臥式加工機、五軸加工機、龍門加工機、CNC自動車床等自動化製造方案。

在智慧醫療展區，由金屬工業研究發展中心率領廠商共同展出，包括聖得醫學科技、智遊科技、佐臻及圓展科技等業者，將展示智慧診斷、醫療資料分析、健康照護、擴增實境眼鏡與醫療影像設備等應用。

波蘭 鴻海 韌性

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