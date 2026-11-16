半導體擴產潮助攻 特化業者前三季獲利寫佳績

特化業者前三季獲利報喜，明年營運續看成長。先進製程持續推進、先進封裝逐步邁入量產，帶動半導體製程化學品需求升溫，國內特化業者營運逐步反映產業成長動能。上品（4770）、勝一（1773）、（1773）、長興（1717）、中華化（1727）、三福化（4755）等業者三季獲利均展現良好成長動能。隨著先進製程與封裝材料需求持續擴大，業者續看好第4季及明年表現。

上品今年前三季賺近一股本。第3季單季稅後純益3.41億元，季增37.15%、年增約39.89%，EPS 4.27。前三季稅後純益7.91億元，年增17.84%，EPS 9.9元。上品表示，海內外晶圓、記憶體業大建廠，帶動電子化學品需求，化學廠也掀起建廠潮，氟素設備及管材、槽體系統需求大增，今年訂單已翻倍成長。

勝一自今年第1季以來，獲利表現已連續3季創新高。第3季單季稅後純益7.31億元，年增33.15%，EPS 2.44元，再寫單季歷史新高；前三季稅後純益20.45億元，年增36%，EPS 6.82元，也創同期新高。隨半導體先進製程需求擴大，目前電子級產品營收占比，已由2025年的73.1%，提升至74.3%。展望全年，勝一認為，隨獲利增幅優於營收，今年營運可望再創佳績。

長興今年前三季稅後純益18.07億元，年增41.52％；EPS 1.54元，續創近四年同期新高。長興指出，半導體封裝膠材今年出貨逐季增加，更有望再添新客戶；精密設備在手訂單更已排至2028年，預期第4季將延續旺季表現、全年營運動能向上。

中華化公告第3季單季稅後純益0.42億元，年增逾20倍，達2,070.2%，每股純益（EPS）0.33；前三季稅後純益1.27億元，年增3,446.2%，EPS 0.99元，獲利倍數躍升。中華化電子級硫酸新產線今年通過關鍵大客戶驗證，躋身高階製程供應商，出貨占比有望逐季提升；加上特化品標案收入挹注，推升獲利表現。

三福化前三季業績同樣倍數成長。第3季單季稅後純益2.64億元，年增176.1%，EPS 2.63元；前三季稅後純益4.99億元，年增107.2%，EPS 4.96元，前三季更賺近半個股本。法人表示，三福化今年以來半導體化學品出貨量成長，產品組合優化，持續挹注獲利動能。

隨大客戶先進封裝產能爬坡，三福化旗下CoWoS剝離劑（Stripper）產品出貨放大，其他產品如蝕刻液、剝離劑、Release Layer清洗液，亦隨客戶需求增溫，規畫擴產。