經部率265家業者進軍慕尼黑電子展 搶攻歐洲市場41億元商機

「德國慕尼黑電子展（electronica 2026）」於11月10日在德國慕尼黑盛大登場，為協助業者搶攻歐洲市場，經濟部攜手電電公會設置「旗艦臺灣館」，邀集265家企業參展為該展第3大參展國，向國際買主展現台灣在AI、車用電子及能源轉型產業的跨域整合實力與完整供應鏈優勢，積極提升臺灣企業於歐洲市場的能見度與國際競爭力，促成逾1.25億美元（折合新台幣41.24）商機。

經濟部表示，「德國慕尼黑電子展（electronica 2026）」為全球電子產業指標性專業展覽，隨著人工智慧快速發展，全球電子產業迎來新一波技術轉型及供應鏈重組，歐洲作為全球重要的電子產業與製造業聚落，擁有深厚的汽車、工業設備及能源產業基礎，亦積極推動數位與能源轉型，台灣電子產業具備從半導體、電子零組件、電源、感測、資通訊到精密製造的完整供應鏈優勢，且具有快速客製化及跨域整合能力，透過進軍慕尼黑電子展，可望協助業者掌握歐洲市場趨勢及商機，深化臺歐產業合作。

貿易署表示，這次旗艦台灣館以「AI時代的整合解決方案」為展示主軸，規劃「Powering AI」、「Connecting AI」、「Sensing AI」及「Building AI」四大情境展示區，並以AI伺服器為核心，串聯電源供應、高速連結、感測技術及系統整合等領域，呈現臺灣企業從關鍵零組件到系統應用的跨域整合解決方案，展覽期間將辦理產品發表會、買主交流導覽、國際媒體及KOL採訪、「臺灣之夜」等多元活動，透過展覽推廣、數位行銷及商務媒合多管齊下，提升台灣電子產業於歐洲市場能見度，4天展期吸引逾1,400位買主及訪客參與洽談及交流。

面對國際供應鏈重組及全球市場競爭，經濟部積極運用多元拓銷管道，藉以協助企業掌握產業趨勢。除建置旗艦台灣館外，也於台灣經貿網平台建置線上形象館與主題專頁，透過虛實整合，擴大臺灣電子產業能見度，強化海外買主商機連結，爭取市場訂單。

經濟部指出，因應全球經貿情勢變化，政府運用韌性特別預算，透過籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請買主來臺及洽談採購等多元方式，協灣企業拓展海外市場。經濟部將陸續組團參加杜賽道夫醫療展(MEDICA)及日本國際橡塑膠展(IPF)等國際大型展覽，並打造旗艦台灣館，全方位協助多元產業海外拓銷。