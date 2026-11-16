快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

經部率265家業者進軍慕尼黑電子展 搶攻歐洲市場41億元商機

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

「德國慕尼黑電子展（electronica 2026）」於11月10日在德國慕尼黑盛大登場，為協助業者搶攻歐洲市場，經濟部攜手電電公會設置「旗艦臺灣館」，邀集265家企業參展為該展第3大參展國，向國際買主展現台灣在AI、車用電子及能源轉型產業的跨域整合實力與完整供應鏈優勢，積極提升臺灣企業於歐洲市場的能見度與國際競爭力，促成逾1.25億美元（折合新台幣41.24）商機。

經濟部表示，「德國慕尼黑電子展（electronica 2026）」為全球電子產業指標性專業展覽，隨著人工智慧快速發展，全球電子產業迎來新一波技術轉型及供應鏈重組，歐洲作為全球重要的電子產業與製造業聚落，擁有深厚的汽車、工業設備及能源產業基礎，亦積極推動數位與能源轉型，台灣電子產業具備從半導體、電子零組件、電源、感測、資通訊到精密製造的完整供應鏈優勢，且具有快速客製化及跨域整合能力，透過進軍慕尼黑電子展，可望協助業者掌握歐洲市場趨勢及商機，深化臺歐產業合作。

貿易署表示，這次旗艦台灣館以「AI時代的整合解決方案」為展示主軸，規劃「Powering AI」、「Connecting AI」、「Sensing AI」及「Building AI」四大情境展示區，並以AI伺服器為核心，串聯電源供應、高速連結、感測技術及系統整合等領域，呈現臺灣企業從關鍵零組件到系統應用的跨域整合解決方案，展覽期間將辦理產品發表會、買主交流導覽、國際媒體及KOL採訪、「臺灣之夜」等多元活動，透過展覽推廣、數位行銷及商務媒合多管齊下，提升台灣電子產業於歐洲市場能見度，4天展期吸引逾1,400位買主及訪客參與洽談及交流。

面對國際供應鏈重組及全球市場競爭，經濟部積極運用多元拓銷管道，藉以協助企業掌握產業趨勢。除建置旗艦台灣館外，也於台灣經貿網平台建置線上形象館與主題專頁，透過虛實整合，擴大臺灣電子產業能見度，強化海外買主商機連結，爭取市場訂單。

經濟部指出，因應全球經貿情勢變化，政府運用韌性特別預算，透過籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請買主來臺及洽談採購等多元方式，協灣企業拓展海外市場。經濟部將陸續組團參加杜賽道夫醫療展(MEDICA)及日本國際橡塑膠展(IPF)等國際大型展覽，並打造旗艦台灣館，全方位協助多元產業海外拓銷。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

兆豐證券、天下文化邀羅格夫來台 剖析美元變局與台灣機會

深化產業淨零輔導邁向永續升級 中市經發局11/13攜手逢甲大學舉辦特定工廠節能減碳專題講座

三陽EICMA展出26款新車 可望帶動明年業績

市場震盪加劇選股重要性 台灣科技產業競爭力受矚目

相關新聞

黃仁勳下台涉人種因素？賴士葆質疑政治角力 楊金龍：市場有此說法

輝達創辦人黃仁勳閃辭執行長，背後是否涉及美國政治角力，甚至牽扯人種因素？國民黨立委賴士葆今日在立法院財政委員會質詢時指出，黃仁勳掌握全球人工智慧（AI）產業關鍵地位，卻由一名黃種人掌舵，是否因此引發美國白人政治勢力的不滿。中央銀行總裁楊金龍回應，市場確實有這樣的說法，也有些道理，但目前整起事件仍處於混沌狀態，實際影響有待塵埃落定。

黃仁勳外遇 北士科房市有事？李同榮：未來半年進入「三不」情況

輝達創辦人黃仁勳因外遇辭去執行長職務，震撼全球AI產業與資本市場，也讓北士科房市受關注。房市趨勢專家李同榮表示，未來六個月北士科房市最可能呈現「三不」情況。

黃仁勳黯然下台 經部：台灣頂尖廠商及 AI 完整供應鏈仍無法取代

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入醜聞被迫下台，外界關切會不是影響台灣AI產業。對此，經濟部次長賴建信16日在立法院經濟委員會上表示，台灣頂尖廠商及完整供應鏈仍無法取代。

後黃仁勳時代 GPU平台推進出現雜音 輝達VR傳延後放量牽動台鏈

輝達創辦人黃仁勳辭去公司所有職務，引發市場「後黃仁勳時代焦慮」之際，輝達GPU平台推進也出現雜音。業界傳出，Vera Rubin搭配的HBM4記憶體供應出現瓶頸，Vera Rubin原定今年底放量時程遞延至明年上半年，目前仍以GB300伺服器為主力。

輝達進入「後黃仁勳時代」半導體業密切觀察三重點

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職位，輝達進入「後黃仁勳時代」，全球晶片產業也迎來一波變局。半導體界人士分析，17日輝達財報會議只是「模擬考」，後續觀察三重點包括：AI投資是否放緩、輝達產品與技術是否如期推進，以及「輝達背板」名單的變化。

台積電、友達合攻先進封裝 在玻璃基板 CoPoS 領域合作開發新製程

台積、友達先進封裝合作動起來。台積電要在購自友達中科廠區強攻先進封裝，透過轉投資封裝廠精材進駐設立先進封裝後段產線之餘，傳出友達同步助攻，不僅積極協助台積電完成廠區點交移轉，雙方也要在玻璃基板CoPoS領域一起發力，攜手合作開發新製程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。