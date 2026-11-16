黃仁勳黯然下台 經部：台灣頂尖廠商及 AI 完整供應鏈仍無法取代

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入醜聞被迫下台，外界關切會不是影響台灣AI產業。對此，經濟部次長賴建信16日在立法院經濟委員會上表示，台灣頂尖廠商及完整供應鏈仍無法取代。

賴建信16日出席立法院經濟委員會審查116年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣電力、台灣糖業。國民黨立委謝依鳯表示，黃仁勳被換掉，改由以管控成本出身的財務長代理，她擔憂台灣AI供應鏈是否會轉移，以及如何協助中小企業AI轉型因應變局。

賴建信表示，COP 31在會中各國也認同AI需求仍是強韌，政府協助中小企業AI轉型方向也不會改變；目前台廠目前訂單也沒有改變。經濟部及政院提出「中小微企業轉型升級發展條例」修正草案，八年將新增千億元輔導中小企業AI轉型。

他表示，全球發展AI，台灣完整供應鏈不容取代，各國都需要台灣供應鏈；當然國際情勢變化很大，台灣須緊密注意國際發展，但台灣頂尖及完整供應鏈無法取代。