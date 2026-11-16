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黃仁勳下台涉人種因素？賴士葆質疑政治角力 楊金龍：市場有此說法

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
立委質疑輝達執行長黃仁勳下台涉人種因素，央行總裁楊金龍表示，市場有此說法。聯合報系資料照
立委質疑輝達執行長黃仁勳下台涉人種因素，央行總裁楊金龍表示，市場有此說法。聯合報系資料照

輝達創辦人黃仁勳閃辭執行長，背後是否涉及美國政治角力，甚至牽扯人種因素？國民黨立委賴士葆今日在立法院財政委員會質詢時指出，黃仁勳掌握全球人工智慧（AI）產業關鍵地位，卻由一名黃種人掌舵，是否因此引發美國白人政治勢力的不滿。中央銀行總裁楊金龍回應，市場確實有這樣的說法，也有些道理，但目前整起事件仍處於混沌狀態，實際影響有待塵埃落定。

楊金龍坦言，黃仁勳事件確實是「影響很大的市場亂流」。未來除了必須觀察新任執行長如何經營、決策方向是否改變，外界也有希望黃仁勳重新回任的聲音，市場仍存在高度不確定性。

賴士葆表示，黃仁勳事件恐怕不只是單純的企業經營問題，背後可能涉及美國政治鬥爭。尤其AI已成為全球科技競爭最重要的戰略領域，輝達又掌握關鍵技術，黃仁勳身為亞洲裔企業領袖，卻占據如此重要的位置，是否也成為政治角力的因素之一，值得關注。

對此，楊金龍說，市場確實存在類似看法，也有一定道理，不過相關事件仍持續發展，目前各種情況都不明朗，尚難判斷背後真正原因。

至於黃仁勳離任是否衝擊輝達在台投資，楊金龍以北士科總部為例指出，雖然央行沒有特別研究此案，但以國際企業運作慣例而言，契約一旦簽訂，通常不會輕易改變，尤其輝達是國際知名企業，既有投資計畫應不至於出現重大變化。

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