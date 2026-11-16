黃仁勳外遇 北士科房市有事？李同榮：未來半年進入「三不」情況

輝達創辦人黃仁勳因外遇辭去執行長職務，震撼全球AI產業與資本市場，也讓北士科房市受關注。房市趨勢專家李同榮表示，未來六個月北士科房市最可能呈現「三不」情況。

至於中長期，則要看輝達對台投資政策是否改變，是否會削弱其他科技企業及上下游產業鏈進駐北士科的意願。

他表示，一座總部可以創造題材，一個產業聚落才能支撐房價。若輝達持續擴大對台投資，並發揮產業磁吸效應，北士科長期房市仍有相當發展潛力。

反之，若輝達未來對台投資政策趨於保守，進而影響其他科技企業進駐意願，產業聚落形成速度可能不如預期，房地產市場也將面臨重新評價。

李同榮表示，黃仁勳過去不僅是輝達的靈魂人物，也是北士科科技產業發展的重要信心來源。自從輝達宣布海外總部落腳北士科，市場便對AI科技企業進駐、高薪就業人口增加及周邊商業發展產生高度期待，部分建案也提前將未來產業發展效益反映在房價上。

如今黃仁勳突然離職，雖然不代表輝達撤資，卻可能使原本樂觀的買方轉趨觀望。尤其目前台灣房市仍受信用管制、貸款條件及購屋負擔影響，北士科房價又已處於相對高檔，買方自然更審慎評估進場時機。

因此他預期，未來六個月北士科房市最可能呈現三項現象：

一，交易量不易推升。部分買方將延後購屋決策，等待輝達新經營團隊釋出更明確的投資訊號。

二，房價不致明顯下修。北士科仍具有台北市稀有開發腹地、科技產業定位及交通生活機能等基本優勢，加上輝達投資契約仍正常履行，尚不足以形成全面降價的條件。

三，房價也不易再推升。過去市場已提前反映部分輝達效應，在缺乏新增利多及實質需求支撐下，買方追價意願將明顯降低。

李同榮表示，「利多已反映，利空未成形；買方不追價，賣方不降價。」將是北士科未來半年最可能的市場寫照。但須注意，部分價格明顯超前區域行情、投資性需求較高的產品，仍可能面臨議價空間擴大與個別價格修正壓力。

至於中期，李同榮認為中期應密切觀察三項指標：

第一，輝達對台灣整體投資政策是否改變。包括研發中心、採購策略、供應鏈合作及未來資本支出是否維持原有方向。

第二，北士科總部投資規模與建設計畫是否調整。包括建築規模、投資預算、工程進度及預定進駐時程。

第三，新經營團隊是否持續將台灣視為全球AI產業的重要戰略基地。這將直接影響市場對北士科未來發展的信心。

若輝達新團隊明確延續既有投資政策，總部建設也依計畫推進，將有助於消除市場疑慮，穩定北士科房市預期。

反之，若投資規模縮減、工程明顯延後，或全球布局策略出現重大改變，即使沒有正式撤資，也可能影響市場信心。

李同榮強調，對北士科房市而言，真正重要的問題是，輝達對台投資政策若有改變，是否會削弱其他科技企業及上下游產業鏈進駐北士科的意願？一座輝達海外總部，固然能提升北士科的國際知名度，但單一企業的進駐，並不足以支撐整個區域房地產市場長期上漲。

北士科真正的長期發展潛力，在於能否吸引AI研發中心、半導體相關企業、科技服務業及上下游供應鏈持續進駐，形成完整的科技產業聚落。只有產業聚落真正成形，才能創造持續性的高薪就業人口，帶動住宅購買力、商辦租賃需求及周邊商業活動。

李同榮表示，北士科未來六個月的房市走勢，住宅市場方面，自住需求仍有支撐，但高總價、高單價產品的交易速度可能放緩，部分建案雖維持開價，實際成交議價空間卻可能增加。

商辦市場方面，短期仍以總部建設進度與企業進駐意願為觀察重點，店面市場方面，則應回歸現有商圈成熟度、消費人口及租金投報率，避免過度提前反映未來科技人口紅利。