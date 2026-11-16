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輝達進入「後黃仁勳時代」半導體業密切觀察三重點

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職位，輝達進入「後黃仁勳時代」，全球晶片產業也迎來一波變局。半導體界人士分析，17日輝達財報會議只是「模擬考」，後續觀察三重點包括：AI投資是否放緩、輝達產品與技術是否如期推進，以及「輝達背板」名單的變化。

首先，黃仁勳離職後，首要觀察誰能扛起大旗，成為AI產業下一個搖旗吶喊的指標人物，這攸關整體AI產業能否維持高成長速度，進而牽動各大科技巨頭的AI資本支出是否放緩。

其次是產品技術路線圖的考驗。業界人士指出，過去由黃仁勳一手推進輝達技術發展，但近期人事變動劇烈，市場開始傳出員工被挖角、跳槽，先前「一年一代」的產品計畫能否如期推進已出現變數。

第三是供應鏈重組的變數。輝達新任執行長勢必有自己的經營想法與人力安排，業界認為中長期與供應鏈的合作關係不排除出現調整，「輝達背板」名單恐將洗牌。

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