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AI投資熱潮是否來到轉折點？ 專家：可能放緩

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

AI投資熱潮是否來到轉折點？台經院院長、央行理事張建一認為，全球AI產業仍處於長期發展趨勢，但經歷前一波快速擴張後，未來投資步調可能逐漸放緩，加上各國監管力道可能提高，產業發展速度或許受到影響，但不代表AI趨勢反轉。

張建一表示，AI產業鏈中，台積電（2330）及AI晶片供應商扮演類似「賣鏟子」的角色，無論最終哪些企業在AI應用市場取得成功，提供晶片及關鍵基礎設施的業者，都有機會受惠產業投資需求。但AI投資規模持續擴大，市場更關注資金來源、投資報酬率及後續獲利能否支撐龐大的資本支出。

他指出，部分投資人可能透過資產擔保或融資方式取得資金，再投入AI相關產業。如果企業管理階層對未來市場前景轉趨保守，或重新檢視投資效益，相關資本支出可能放慢，AI投資將轉向講究投資效率與實際需求。

除了企業本身投資考量，監管環境也是影響AI產業發展的重要因素。張建一認為，資料中心快速擴張，各國政府勢必更加關注資料安全、設施管理。

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