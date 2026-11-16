台積電、友達合攻先進封裝 在玻璃基板 CoPoS 領域合作開發新製程

台積（2330）、友達（2409）先進封裝合作動起來。台積電要在購自友達中科廠區強攻先進封裝，透過轉投資封裝廠精材進駐設立先進封裝後段產線之餘，傳出友達同步助攻，不僅積極協助台積電完成廠區點交移轉，雙方也要在玻璃基板CoPoS領域一起發力，攜手合作開發新製程。

友達將旗下中科L7廠（7.5代廠）與L5C廠（5代廠），以388億元售予台積電，估處分利益約185億元。消息人士指出，台積電已開始針對友達兩廠員工展開「選秀」，目標友達員工在完成優離作業後能留三分之一，以熟手之姿，協助台積電加快發展先進封裝時程。

對於相關傳言，友達發言系統昨（15）日表示，廠房點交須結合主管機關的相關法定程序辦理核准，目前未有相關時間表。

儘管友達表示，中科二座出售廠房關廠尚未有時間表。但內部員工已傳出，由於相關產能要移轉廠區生產，新產線通過客戶認證尚需時間，因此，L5C廠將於明年4月停產，L7廠則規劃明年9月停產，並盡快讓台積電完成點交作業，著手打造中科先進封裝新基地。

台積電已開始規劃如何把購自友達的兩座中科廠區打造為先進封裝基地，以精材為先鋒，於該廠區建置先進封裝後段產線，藉由七年產能外包協議深化雙方合作，營運布局將進一步連結AI與高效能運算（HPC）需求，為長期成長增添動能，第一期產線預計2029年量產。

業界分析，對精材（3374）而言，此案意義在於擴大參與台積電先進封裝供應鏈，由精材投入設備、自動物料搬運系統，並負責生產及相關營運，合作關係從產能支援延伸至新產線建置與營運，有助累積先進封裝後段製程的量產經驗。

另外，七年協議也為精材大額投資提供較長期的規劃基礎，可配合客戶需求安排設備、人力與產能開出節奏。精材計畫發債籌資150億元支應布局，量產前將先進入資金與建廠投入階段。

消息傳出，台積電也會在購自友達的中科兩座廠區發展更新的玻璃基板CoPoS先進封裝技術，友達將在相關領域與台積電合作。

友達已投入玻璃基板應用於先進封裝布局，董事長彭双浪先前指出，友達在玻璃製程累積近30年的深厚基礎，在RDL與TGV部分具備高度技術能力，並擁有異質整合的研發能量。這類技術不限於IC封裝，並展開至高價值領域。