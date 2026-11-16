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外資修正 AI 族群估值 調降指標股目標價

經濟日報／ 記者張瀞文黃晶琳／台北報導

台灣AI指標股近期出現被外資大行維持「優於大盤」或「買進」高評等，卻下修目標價的狀況，包括網通大廠智邦（2345），以及AI伺服器代工三雄鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）都是代表個股。顯示外資圈在美國民主黨期中選舉大勝，輝達創辦人黃仁勳婚外情風暴等諸多不確定性干擾下，開始修正AI族群估值。

智邦第3季每股大賺23.39元，再創單季新高，前三季每股純益58.09元，超越2025年全年的47.13元，2027年展望樂觀，但近期一連遭三家外資同步下修目標價。

外資認為調整目標價關鍵並非基本面，是反映市場對AI概念股較為保守的投資情緒，將本益比從2027年預估EPS的30倍下調至20倍；另一家外資將本益比從26倍下調至22倍；第三家外資也將本益比從33倍下調至24倍。

鴻海方面，大和資本證券重申「買進」評等，但整體投資情緒轉弱，將目標本益比從16倍降到13倍，目標價從337元微幅下調至320 元；高盛及花旗對於鴻海仍維持400元的目標價，摩根士丹利證券（大摩）也重申310元的目標價。

廣達第3季毛利率低於法人預期。花旗認為，市場雖充分預期AI伺服器會稀釋第3季的毛利率，但廣達營益率韌性不如預期。雖下一代AI伺服器將放量、有望帶動獲利，但營益率仍缺乏足夠支撐，將廣達目標價從500元降到450元；大和維持「買進」評等，但目標本益比從15倍降到11倍，目標價從480元下調至400元。大摩對廣達仍維持目標價385元及「優於大盤」評等。

外資法人對緯創看法更為分歧。美銀及高盛調降目標價分別為250元、291元，但大和將目標價調高到300元。

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