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法人圈談「黃仁勳溢價」退燒 上市櫃千億訂單恐受波及

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職位，台股上周五（13日）以利空出盡解讀並大漲逾500點，但「黃仁勳溢價」退燒，法人圈對後市持審慎態度。各大機構迅速總動員研究團隊，發布公開報告與內部影響評估，預估台灣上市櫃相關供應鏈未來恐有逾千億元的業績空間受到波及，其中又以輝達營收占比高的中小型業者首當其衝。

彙總各大法人機構意見，黃仁勳去職對整體AI市場帶來三大改變。首先是產品升級節奏放緩，過往約三個季度即推出的新一代伺服器規格，未來可能延遲至四到五個季度；其次，失去黃仁勳個人光環與持續技術突破的預期後，市場給予的高本益比將面臨下修風險；第三，輝達近年扮演「AI央行」角色，透過自身投資、信用支持及第三方融資（包含與阿波羅、貝萊德、黑石合作的逾5,000億美元資本）協助客戶採購GPU，未來此類資本運作模式也可能受到影響。

在供應鏈板塊移動方面，國際業者以AMD、博通及ASIC供應鏈相對受惠，先進製程與HBM記憶體則呈中性表現。至於台股上市櫃公司中，目前輝達占業績比重逾二成的廠商，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、技嘉（2376）、京元電子（2449）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、欣興（3037）、台光電（2383）、穎崴（6515）、勤誠（8210）及鴻勁（7769）等，後續須密切觀察輝達採購是否緊縮，以及市場在黃仁勳溢價退燒後的訂單變化。

從財務數據推估，輝達今年對台股供應鏈採購金額約423億美元（約新台幣1.35兆元），若因新品遞延或策略調整導致採購規模縮減10%，將有約1,350億元的業績空間受影響。大型法人報告直指，因新任執行長對台態度未明，除先進製程及封裝優勢（如台積電）短期內難以取代，且AMD與各大雲端服務商（CSP）皆高度仰賴台廠的技術與彈性，但若出現10%至30%的採購緊縮且無其他訂單填補，明年台股整體獲利恐面臨2.2%至6.6%的下修壓力。

不過，多家機構也強調，黃仁勳溢價退燒對台股供應鏈的實質影響不會立即顯現，真正觀察時間點預計將落在明年下半年。

黃仁勳 輝達 溢價 緯創

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