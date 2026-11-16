美光勞資爭議 17日重回談判桌

美光桃園廠勞資爭議未解，美光桃園工會日前宣布不參與明天的勞資協商，連日來經市長張善政與市府勞動局溝通後，勞資雙方取得共識，明下午重回談判桌。面對有親綠網紅稱其「搞掉美光」，張善政接受本報專訪，強調美光投資是國家重大投資，勞資糾紛應按部就班解決、不要政治介入。

桃市府勞動局昨指出，考量此案涉及勞工重大權益、企業營運及桃園產業發展，為避免勞資雙方因協商歧見導致溝通中斷，經張善政指示，決定依勞資爭議處理法交付調解。依勞資爭議處理法第廿三條規定，勞資爭議經調解成立者，視為雙方當事人間契約，對勞資雙方均具法律拘束力，也能使協商成果更具法律保障。

市府也說明，美光勞資爭議發生以來，張善政曾多次與美光高層及工會代表會面，商討如何解決歧見，相關接觸至少四次以上，市府主辦的三場勞資協商，張善政出席十月廿一日第一場、十一月六日第三場協商。勞動局也說明，儘管勞資雙方對獎金及利潤分享制度仍有不同意見，市府審慎處理、持續協調。

美光桃園工會表示，原訂十七日只是單純勞資協商，但近日接獲市府通知及建議，打算透過團體協約方式推動勞資爭議調解，若調解成立，將視同團體協約，對勞資雙方具有法律拘束力，比原本協商更有保障，因此當天應該會參加。

由於適逢桃園市長選戰期間，近月綠營、親綠網紅接連指控張善政趕走台積電、搞掉美光。張善政重申，四年前台積電進駐龍潭一事就是因綠營在選舉期間刻意操作而遇挫，他上任之後努力協調促成，此次美光勞資糾紛案，勞方提出分潤訴求，資方有善意回應，市府會盡力促成勞資互信。

張善政也提到，美光是國家重大投資，中央也跟他說「要小心處理」，但勞資糾紛必須要花時間，也不會急於在選前處理完成，重點在於「不要破局」，更不要把政治帶入。正因為當年台積電宣布不進駐龍科三期，就是有政治力介入，不能重蹈覆轍。

民進黨市長候選人黃世杰日前上寶島聯播網接受主持人矢板明夫專訪，談到美光勞資糾紛案，指張善政處於中立、消極角色，令人憂心。黃陣營昨對美光勞資雙方將再上談判桌一事，截稿前未有新回應。