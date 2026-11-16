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微軟Win 12接棒助攻台廠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

消費性PC市場看淡，但商用市場仍處於企業換機周期，PC品牌廠相對正面看待。此外，近期市場陸續傳出微軟將推出新一代Windows 12作業系統，時間點將落在2027年，預計針對核心架構進行大幅修改。

業界看好，若微軟端出推出全新作業系統，有望刺激商用PC市場需求，對華碩（2357）、宏碁等品牌廠將形成另一股助力。

微軟Windows 11系統已問世超過五年，但市場反映不佳，如Windows 10終止支援，強迫用戶升級，及Copilot+ PC反應平淡，加上用戶對於系統效能的不滿，讓市場期待微軟加速推出下一代作業系統。

外媒報導，微軟非常重視2027年推出的Windows版本，預期將是大規模的更新，至於是延續Win11還是以Win12命名則有待觀察。微軟新一代作業系統將導入「完全模組化」架構，消費者可根據需求添加或移除元件，具備輕量化與低延遲等優勢。

但對應大規模的更新，可能消費者的升級門檻也進一步提升，由於要支撐核心的Copilot等AI服務，Win12硬體可能要搭載專用NPU（神經網路處理單元），同時部分的高階AI功能可能要轉為訂閱制。

業界人士分析，若微軟明年真的推出全新一代作業系統，預計對消費性市場刺激有限，但可能會帶動部分商用PC市場需求，企業在本就有固定換機需求下，將順勢升級IT設備。

微軟 Windows 10 Windows

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