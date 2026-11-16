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長科受惠高階導線架接單動能增強 兩岸、大馬擴產能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
長科總經理洪全成。聯合報系資料照
長科總經理洪全成。聯合報系資料照

導線架廠長科*（6548）受惠AI資料中心電源管理需求升溫，高階導線架接單動能增強，第3季每股純益0.81元，攀上近四年高點，公司看好本季營運續旺，並加快台灣、中國大陸及馬來西亞三地擴產腳步，規劃明年陸續擴充產線與完成新廠裝機，迎接功率元件需求。

長科指出，AI應用帶動的需求已從運算晶片延伸至電源管理IC、類比IC及微控制器（MCU），資料中心對電源管理的需求快速攀升，加上電動車應用發展，市場逐步轉向小型功率元件，成為導線架出貨的重要支撐。

業界觀察，現階段AI伺服器成長力道延伸至機器人及低軌衛星，推升高階QFN、QFP相關導線架需求。據悉，長科今年已進行多波價格調整，7月起調整全系列產品加工費，後續仍將依市場供需滾動調整，反映產品價值。

因應客戶拉貨，長科短期先擴充既有廠區，台灣廠規劃2027年第1季增加QFN產線，成都廠將添購沖床機台，馬來西亞既有廠房則增設電鍍線，透過不同製程產能擴充，提高供應能力。

新廠布局方面，威海廠預計明年第1季底裝機，接續展開客戶驗證及量產出貨；馬來西亞新廠預計明年6月完成廠房主體結構，第3季裝機，兩地新據點將配合既有基地，承接不同產品線與應用需求。

長科規劃在中國大陸及馬來西亞建立涵蓋蝕刻、沖壓與電鍍的完整製程基地，以支應後續客戶需求。

兩岸 資料中心 伺服器 電源管理

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