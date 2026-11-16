PC品牌搶AI代理商機

PC市況面臨低潮，惟AI代理電腦（Agent PC）銷量逆勢看增，法人看好，輝達RTX Spark PC年銷售量可達1,000萬台，華碩（2357）相關產品市占率可望超過三成，微星、技嘉、宏碁等也搭上熱潮。

隨著Agent PC熱賣，有望帶動華碩、微星等品牌廠平均單價（ASP）提升，為PC業務營運注入強心針。

華碩是首批輝達RTX Spark PC銷售品牌，相關產品已於11月上市。華碩坦言，本季起PC產業恐連續三季進入調整期，在整體市場下行期間，RTX Spark產品有望是少數持續成長的領域。

華碩共同執行長許先越指出，華碩上市的RTX Spark PC產品，包括128GB高規格機種，在市場反映非常好，即使價格很高，一上市仍銷售一空。目前華碩在相關市場市占率超過三成，內部更設定持續維持30%以上的領先目標。目前首波RTX Spark PC 11月上市的台廠有華碩與微星，後續宏碁、技嘉等也將加入戰場。宏碁已發表Acer SFF RTX Spark桌上型電腦，技嘉則端出AI桌上型電腦AI TOP AERO搶市，相關機種皆搭載RTX Spark平台。

技嘉共同總經理林英宇對整體PC市場維持正面態度。其中，高階使用者的換機動力來自新遊戲、新應用及新技術，AI Agent也將帶動運算需求。

法人指出，RTX Spark讓複雜的個人AI代理與工作流完全在地端處理，資料隱私獲得保障，減少調用雲端API（應用程式介面），省下仰賴雲端所消耗的Token（詞元）約40%，目前產品需求暢旺，但受上游零組件缺料而供不應求。法人看好，RTX Spark PC一年銷售量可達1,000萬台，由於其產品單價較高，對首波上市的華碩及微星今、明年獲利都將帶來不小挹注。

研調機構集邦科技（TrendForce）預估，RTX Spark相關產品2026年出貨量約在20萬台以內，隨著生態系成熟，2027年有望放大到100萬台。