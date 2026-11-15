耐能赴美IPO蓄勢待發！劉峻誠：時代巨輪已轉動、未來「端大於雲」

耐能科技已進入赴美IPO關鍵階段，創辦人劉峻誠受訪指出，未來的世界一定是「端大於雲」，耐能已經打入美國市值4~5兆美元科技巨頭產品線，近期AI晶片產業大動盪，他直言時代的巨輪已經向前滾動，希望未來能打造出與人類共同生活的「哆啦A夢」產品。

耐能是台灣NPU新創，11年前就看好NPU在邊緣AI的推論優勢，劉峻誠寫的NPU書不僅獲普林斯頓等名校採用為教科書，更在2016年就陸續取得NPU、Neural Network Processing Unit及Convolution（卷積運算）與 Pooling（池化技術）等架構專利，成為NPU名詞的領跑者。

也因為耐能很早就投入NPU發展，事實上，輝達創辦人黃仁勳也曾在飯局中開口提出收購耐能意向，劉峻誠回憶當時他開玩笑回：沒打算要賣！後來2025年底輝達宣布併購Groq，也讓外界看到推論時代已經來臨。

耐能赴美IPO蓄勢待發 路演逾400場爭取機構認同

近期市場盛傳耐能要赴美上市消息，劉峻誠接受《經濟日報》專訪坦言，已取得Nasdaq股票交易代碼，並與3家國際一線投資銀行完成委任協議（EL），但基於保密要求，目前不能說得更多，但11月初他已接受UBS科技論壇邀請，席間代表李嘉誠投資耐能的維港投資創辦人周凱旋也出席受到外界高度矚目。

而耐能IPO時機條件為何?劉峻誠解釋，現在他的做法是讓耐能公司準備就緒，一旦有適合的時機窗口出現就上。

他解釋，耐能選擇的是傳統主流IPO模式，相對現在許多科技公司走SPAC借殼上市，他則按部就班參與一年以上路演，跟富達 Fidelity、威靈頓 Wellington 等國際大型機構投資人開超過400場會議以爭取認同，同時需編制財務模型以利長期追蹤，這模式因為相對程序繁複，他指出台灣已有20多年沒有相關案例。

劉峻誠坦言，隨川普上任，政經局勢變化比預期大，許多政策預測全被打亂，也干擾上市節奏。不過，近期AI晶片產業出現大幅動盪，輝達創辦人黃仁勳請辭，也讓非輝達陣營有更多契機。

打入美國科技巨頭供應鏈 劉峻誠看好端側AI崛起

耐能定位為邊緣AI全方位技術供應商，除晶片，也提供演算法及算力硬體架構服務，近期更已打入一家美國市值上看4~5兆美元公司供應鏈，談到此事，他難掩興奮直言：「我們真的很強！」他指出，美國科技大廠會跟耐能合作，就是因為非常在意專利侵權問題。

他並指出，時代巨輪已經向前滾動，GPU是30年前的架構，在AI時代的競爭力本來就沒這麼好，NPU才是真正為了AI而生的顛覆式晶片架構。

他強調未來的世界一定是「端大於雲」的時代，雲端AI集中在大型資料中心，吸收全世界資訊，一旦失去控制甚至可能變成像《魔鬼終結者》裡的天網，愛收集哆啦A夢玩偶的他，也期許能打造一個類似的角色，安全且善良，期望未來AI裝置有8~9成時間可離線運作，減少對雲端資料中心的依賴，進而降低能源。

走入後黃仁勳時代，許多人開始臆測接班人選是誰？劉峻誠分析，新人選大概率會換成偏向白人、美國優先的領導者，但這樣將對台灣的供應鏈有非常大的影響，衝擊包括：提高管制、供應鏈分散跟供應鏈利潤遭壓縮等等，未來發展將值得產業共同關注。