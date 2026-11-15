2027 ISSCC台灣10篇論文入選 一半由台積電與聯發科貢獻

輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳近日深陷婚外情風波，12日正式辭去執行長、總裁及董事會成員職務，結束長達33年的掌舵生涯，引發各界關注。對此，作家黃大米臉書發文聲援，分享一段輝達員工透露的辦公室小故事，指出黃仁勳桌上的木製盤子只擺放台灣糖果，讓她相當感動，直言「他的離職對台灣來說是重傷，我們應該給他更多溫暖」。

2026-11-15 13:21