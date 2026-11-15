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2027 ISSCC台灣10篇論文入選 一半由台積電與聯發科貢獻
國際固態電路研討會（ISSCC）是全球固態電路設計領域旗艦級會議，在2027 ISSCC當中，台灣共有10篇論文入選，其中一半由台積電與聯發科貢獻。
一年一度的ISSCC是全球固態電路設計領域旗艦級會議，匯集全球最優秀的半導體專家及研究人員來分享創新技術和科研成果。
相關單位表示，針對2027 ISSCC，台灣共有10篇論文獲選，學界有陽明交通大學入選2篇、清華大學入選2篇、台灣大學入選1篇；業界則有聯發科入選2篇、台積電獲選3篇。
2027 ISSCC會議將於明年2月中在舊金山登場。
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