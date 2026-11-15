南科沙崙雙引擎再添動能 緯創129億加碼AI伺服器布局

南科沙崙雙引擎再添動能；資通訊大廠緯創資通看好AI市場發展前景，近期宣布投入129億元購置廠房及機械設備，擴大台南AI伺服器相關產能布局。

據悉，緯創資通先前已投資 9.54 億元，與國立陽明交通大學合作在台南沙崙（歸仁校區）興建「緯創樓」，緯創董事會於今年8月通過此案，決定再投入約39.67億元，直接於該棟大樓內建置 AI 算力中心。目標在明年第一季完成算力設施建置並正式上線營運。

上述投入129億元是緯創是本月11日董事會通過最新重大訊息公告。

台南市政府經發局說，緯創加碼投資台南，不僅彰顯企業對台南投資環境的信心，也凸顯台南正從全球半導體製造重鎮，進一步朝向完整AI產業生態系發展，帶動AI相關產業群聚逐步成形。

經發局說，從南科先進半導體製造，到沙崙的AI創新研發，台南正逐步串聯半導體、AI伺服器、IC設計及智慧應用等關鍵產業，並結合未來無人載具、機器人等新興產業發展，擴大AI技術應用與產業合作機會，形成跨領域、跨產業的科技生態系。

經發局指出，黃偉哲市長任內市府累計已協助150件2億元以上重大投資案件完成投資，落實投資金額達2564億元，另有66件重大投資案件持續列管推動，總投資金額約4054億元。

黃偉哲表示，緯創此次加碼129億元布局AI伺服器相關產能，市府團隊立即邀集南科管理局與市府各相關局處召開協調會議，協助加速入區審查及各項執照審查時程，預計可縮短一半期程。