「概念抄襲」風險！學者：學術用AI須揭露 不可取代人類判斷

「不可用AI幫忙審查別人的論文，且研究要自己做！」學者周倩15日在研討會中指出，生成式AI快速發展，學術界正面臨學術倫理的全面挑戰，研究者、審查人、期刊編輯與指導教授各有不可推卸的責任，核心原則是透明揭露AI使用，且人類不能將判斷與責任「外包」給AI。

AI有概念抄襲風險

台灣醫學會15日舉行「第119屆總會學術演講會」，除醫學專業以外，也邀請專家針對「AI研究倫理」等相關議題發表演說。陽交大教育研究所教授周倩列舉學術研究情境中的AI使用風險指出，若研究大半由AI完成，研究成果的歸屬本身就有學術爭議；用AI撰寫文獻探討雖可降低「文字抄襲」風險，但仍有「概念抄襲」問題。

另外，用AI生成內容段落，雖不算人為代寫，但仍有抄襲或不正確的倫理風險。她強調，生成式AI可在研究工作中扮演多重角色，包括提供研究想法、查找資料、生成研究問題或假設、撰寫程式、模擬或生成數據、整合結果、撰寫發現及修改文字等，「不揭露，會令他人疑慮」，目前學界一般規範要求揭露AI使用，不揭露是例外。

周倩也指出，國際學術組織正共同擬定AI揭露的世界標準，例如CRediT的14個貢獻分類，具體呈現AI在各研究環節的貢獻。學界對AI使用已形成的共識包括：AI可用於輔助文字編輯與資料分析等特定工作；AI不可列名為研究成果的作者；AI工具應用於研究中應充分揭露以彰顯透明度；若發現虛假的內容數據，即屬造假與變造。

學術界禁AI當作者

針對研究者責任，周倩表示，國際頂尖出版社均明確禁止將生成式AI列為作者或共同作者，因為作者責任僅能由人類承擔。AI可用於語言潤飾，但不可取代生成研究結果、討論等核心研究部分；使用AI生成或修改數據圖表，除非屬於研究方法的一部分，否則一律禁止。

她建議，研究者善用生成式AI整合網路學術工具，例如請AI給關鍵字後自己再去找文獻，並讓多個AI系統互相檢視，「要具備追問、對話、批判、檢證資訊的能力，不要卸載認知或大腦外包。」審查者則絕不得將審查稿件內容輸入AI或上傳到生成式AI、審稿過程不可依賴AI，期刊編輯也不得將稿件交由AI處理或上傳，選擇審稿人須依其專業判斷而非AI自動化。

研究無法自動化

「研究是人類心智的最高度創意與冒險活動，無法自動化！」周倩總結指出，AI的強項在於文字資料彙整與生成內容，人類研究者的強項則在於理解力、判斷力、詮釋力、感受力、創造力，以及守住價值、願意負責，兩者應相輔相成，「借AI之力使力：輔助、賦能、共創研究，但不取代人類研究者。」

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