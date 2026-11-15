美台高科技論壇矽谷登場 輝達副總裁強調台灣為關鍵供應鏈

國科會攜手科技社團NATEA-SV舉辦的美台高科技論壇今天在矽谷舉行，輝達副總裁塔拉（Deepu Talla）擔任主題演講嘉賓，延續黃仁勳先前提及的AI發展論述說明機器人技術前景。他也強調「輝達熱愛台灣」，重申台灣在輝達供應鏈的重要性。

美台高科技論壇（U.S.-Taiwan High-Tech Forum）今天在矽谷計算機歷史博物館（Computer History Museum）舉行，主題聚焦AI代理、機器人與主權AI。北美台灣工程師協會矽谷分會（NATEA-SV）邀請輝達（NVIDIA）機器人技術副總裁塔拉主講。

塔拉從輝達整體AI發展策略出發，介紹運算基礎設施與模型生態系，再把重點轉向代理式AI如何加速機器人開發，以及物理AI（Physical AI）邁向大規模商業化的進展與挑戰。

輝達創辦人黃仁勳近日辭去執行長。塔拉在演說中延續他先前提出的AI產業架構與技術布局論述，包括「AI五層蛋糕」，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型到應用層。

塔拉在演說中也多次提到台灣，強調台灣是輝達供應鏈不可或缺的一環，並秀出「輝達愛台灣」的投影片，持續展現輝達與台灣長期以來深厚且緊密的合作關係。

塔拉在演說結尾也再次表示，輝達熱愛台灣。現場科技界人士報以熱烈掌聲。

黃仁勳辭去輝達執行長震撼矽谷，也引發外界對AI產業未來走向的關注。

史丹佛大學台灣科技創新中心執行長朱宸佐（Wesley Chu ）接受中央社訪問時強調，台灣目前硬體需求依然強勁，必須持續發揮既有強項，積極布局全球市場，尤其是美國市場。

駐舊金山科技組長許增如指出，台美之間科技合作及交流非常緊密，相信不論是地緣政治或產業動態變化，台美科技產業的緊密連結不會改變。

NATEA美台高科技論壇活動主辦人鍾毓軒（BillChung）表示，近期事件也引發各界對企業經營模式的思考，包括創辦人在企業發展中的角色，以及企業如何在領導層變動後維持長期成長，或許可以作為下一屆論壇探討的議題。