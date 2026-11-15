美光僵局露曙光！張善政出手協調 勞資雙方17日重回談判桌

美光桃園廠勞資爭議出現進展，美光桃園工會日前宣布不再參與原訂11月17日的勞資協商，不過經桃園市長張善政與市府勞動局介入溝通後，勞資雙方已取得共識，將於17日下午重回談判桌。市府表示，考量雙方對獎金及利潤分享制度仍有歧見，為避免協商陷入僵局，決定依勞資爭議處理法主動交付調解，盼透過法定程序持續溝通。

美光桃園工會12日原表示，將不再參與原訂17日的勞資協商。市府勞動局表示，考量本案涉及勞工重大權益、企業營運及桃園產業發展，為避免勞資雙方因協商歧見導致溝通中斷，經張善政指示，決定依勞資爭議處理法相關規定交付調解。傳出協商破局後，勞動局也主動與勞資雙方聯繫，說明調解程序及出席事宜，目前雙方均已取得共識。

勞動局表示，依勞資爭議處理法第23條規定，勞資爭議經調解成立者，視為雙方當事人間之契約；當事人一方為工會時，則視為當事人間的團體協約，對勞資雙方均具有法律拘束力。盼透過正式調解程序，由專業調解人員協助釐清爭點、確認協議內容及雙方權利義務，使協商成果更具法律保障。

勞動局指出，自美光勞資爭議發生以來，持續扮演溝通協調角色，除分別與勞資雙方會面，了解各自立場及訴求，也曾主動邀集雙方面對面協商。儘管雙方對獎金及利潤分享制度仍有不同意見，市府仍持續協調。原規畫待雙方透過協商取得一定共識後，再由任一方提出調解申請，確認協議內容及法律效力。

勞動局強調，企業投資與勞工權益並非對立關係，市府支持美光持續深耕桃園、擴大投資，也堅定保障工會依法行使勞動三權。勞資協商可以有歧見，但溝通不應因此中斷，市府將持續協助雙方理性對話，在保障勞工權益的同時，兼顧企業永續經營及桃園整體產業發展。