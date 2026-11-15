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黃仁勳辭輝達執行長 專家：AI發展趨健康、台產業鏈不受影響

中央社／ 新竹15日電
黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長等職務震撼全球科技產業界。路透
黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長等職務震撼全球科技產業界。路透

黃仁勳辭去輝達（NVIDIA）執行長等職務震撼全球科技產業界，長期研究地緣政治的科技專家表示，美國勢必會加強對中國的出口管制，AI產業未來發展將會循序漸進、趨於健康，台灣相關產業鏈應不受影響。

美國期中選舉民主黨大獲全勝，加上黃仁勳因涉及婚外情且有國安疑慮，辭去輝達總裁、執行長等職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）任臨時執行長，AI產業前景引起熱烈討論與關注。

科技專家說，過去AI發展有點畸形，即便出現「末日論」，以及投資無法回收的疑慮，兩大人工智慧模型開發商OpenAI與Anthropic依然無止境的砸錢購買算力，投入AI訓練，因為只怕在軍備競賽中，先踩煞車就會被淘汰。

專家表示，在OpenAI與Anthropic強勁需求驅使下，資料中心瘋狂建置，加上輝達產品快速迭代，台灣AI供應鏈產能嚴重供不應求。

隨著美國期中選舉民主黨大勝，美國AI資料中心政策可能出現變化，以及黃仁勳去職讓人工智慧（AI）產業失去最重要的推手，專家說，AI發展的大趨勢不變，美國與中國在AI的競爭態勢也不會改變，且兩強的壁壘將更加明確。

專家表示，美國加強對於中國的出口管制，防堵AI晶片或算力流向中國的漏洞，可能使得相關訂單減少；不過，台灣供應鏈仍可望享有「非紅供應鏈」的紅利，僅會舒緩供不應求的嚴峻情況。

專家預期，隨著新資料中心建置減少，AI算力運用勢必會有所調整，不排除可能促進AI推論進展，使得AI產業朝向良性健康發展，消除AI泡沫化的疑慮。中央處理器（CPU）與特殊應用晶片（ASIC）業者，有機會擴大市占。

晶圓代工龍頭廠台積電製程與先進封裝技術領先全世界，為全球最大AI晶片代工廠，專家表示，台積電在AI領域的地位無可替代。此外，台灣半導體封裝、載板、散熱、電源、機櫃等供應鏈，產業鏈完整，也將不受影響。

黃仁勳 輝達 產業鏈

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