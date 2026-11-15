作家曝「黃仁勳辦公室只放台灣糖果」 籲給溫暖：他離職對台灣是重傷

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日深陷婚外情風波，12日正式辭去執行長、總裁及董事會成員職務，結束長達33年的掌舵生涯，引發各界關注。對此，作家黃大米臉書發文聲援，分享一段輝達員工透露的辦公室小故事，指出黃仁勳桌上的木製盤子只擺放台灣糖果，讓她相當感動，直言「他的離職對台灣來說是重傷，我們應該給他更多溫暖」。

黃大米在貼文中提到，曾有輝達員工分享，某次前往黃仁勳辦公室時，發現他桌上的木製盤子裡只放著來自台灣的糖果。雖然只是生活中的小細節，卻讓黃大米深受感動，也認為黃仁勳長期展現對台灣的情感與支持，在他面臨爭議、離開輝達之際，外界應給予更多溫暖，而非落井下石。

黃仁勳1993年共同創辦輝達，帶領公司從繪圖處理器供應商發展成全球AI晶片巨擘。隨著婚外情及相關調查風波擴大，輝達12日宣布黃仁勳即日起辭去職務，並由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。黃仁勳的離職，也引發外界對輝達未來營運及AI產業發展的關注。

貼文曝光後，不少網友認同黃大米的看法，認為黃仁勳長期支持台灣供應鏈，對台灣科技產業具有重要影響。有人表示「他對台灣有情有義」、「感謝他讓很多人看見台灣」，也有網友直言「他雖然對不起家人，但沒有對不起台灣人，值得我們挺一波」，認為應將個人私生活與產業貢獻分開看待。

另有網友指出，黃仁勳過去訪台時經常走訪台灣餐廳及小吃攤，也多次公開肯定台灣科技產業，讓不少民眾留下深刻印象。有人留言「公歸公、私歸私」，希望黃仁勳能夠重新振作，未來有機會重返輝達，甚至期待他回台灣創業，延續與台灣科技產業的合作。

不過，留言區也出現不同聲音，有網友認為，除了婚外情等私人爭議，外界更應關注相關調查是否涉及機密資訊及美國晶片出口管制問題；另有人質疑輝達與台灣供應商的合作關係並非全然有利，不能只因黃仁勳對台灣友善，就忽略其他爭議。