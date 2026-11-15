雙鴻、玉晶光、廣宇18日起法說 水冷散熱、光學元件布局受關注

雙鴻（3324）將在18日召開法說會，玉晶光（3406）與廣宇（2328）則將在19日召開法說會，各廠在AI領域布局進度受注目。其中，雙鴻為AI水冷散熱大廠，將針對本季以及明年營運釋出最新展望，雙鴻今年前三季每股純益34.59元，年增九成，外界認為，雙鴻可望釋出對2027年業績展望樂觀的看法。

據悉，雙鴻預計將在第4季開始出貨亞馬遜、Meta等雲端服務供應商（CSP）AI資料中心使用的水冷散熱零組件，因此估計下半年營運將逐季走升，第4季將是全年營運高峰。

展望明年營運，雙鴻董事長林育申曾明確定調表示，從目前在手訂單、產業發展、市場需求等各方面來看，明年將是「非常好的一年」，甚至明年首季也會呈現「淡季不淡」，營收成長幅度有機會比今年更強。

光學鏡頭廠玉晶光將於19日召開法說會，由董事長陳天慶及總經理郭英理主持。由於日前玉晶光私募案引資美商3M，成為市場關注焦點，預期雙方合作擴束光學技術（EBO）相關進展、CPO布局以及手機鏡頭後市等議題將是會中焦點。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，鏡頭就是眼睛，隨鏡頭應用的領域愈來愈廣泛，從無人機、機器人到現在步入AI領域，CPO也需要高精密的光學元件。他過去期許玉晶光要做世界的「眼睛」，現在他更期待玉晶光未來要做世界的「光」。

陳天慶表示，公司切入CPO應用，聚焦FAU、MT Ferrule插芯、V型槽（V-groove）、稜鏡等領域，目前稜鏡、V型槽及MT插芯已送樣，看好2028年新產品有望放量。

廣宇也將在19日舉行法說會，10月營收為19.96億元，月減18.22%，年增27.82%；前十個月營收182.82億元，年減0.66%。廣宇將積極落實AI伺服器與機器人相關產品的出貨規劃，爭取消費性與車用客戶新機訂單。