深耕數位創作14年 中華電信FunPark童書星創獎今舉行總決賽

深耕數位創作領域，中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦的「2026 FunPark童書星創獎」今（14）日舉行總決賽暨頒獎典禮。中華電信董事長簡志誠表示，FunPark童書星創獎不僅鼓勵兒少發揮想像力，更透過數位平台、專業課程及出版合作，協助創作人才從競賽走向實際應用，未來也將持續串聯教育、科技與產業資源，深化數位平權與原創人才培育，為台灣數位內容產業注入新動能。

「FunPark童書星創獎」今年共有7365人報名、3523件作品參賽，創下歷年新高，賽事自2013年創辦以來，持續結合數位科技、教育與出版資源，打造多元創作舞台，14年來累計吸引8萬297人報名、2萬2518件作品參賽，頒出570個獎項，培育近475位小小繪本作家及多位專業繪本創作新秀，持續為台灣原創內容注入新生力量。

中華電信深入全台校園，累計辦理270場巡迴推廣，將數位閱讀與創作資源帶入教育現場，讓更多孩子有機會從閱讀者成為創作者，培養故事表達、創意思考與數位應用能力，為台灣原創人才奠定扎實基礎。

中華電信自2016年起，連續11年攜手教育部、法務部及衛生福利部推動反毒教育。今年持續透過「兒童創作組」與「反毒創作組」，鼓勵孩子從生活經驗與社會議題發想，將反毒觀念融入數位繪本創作，在故事構思過程中認識毒品危害、培養自我保護意識，讓反毒教育從知識宣導延伸至自主思考與創意表達。長期推動成果更獲「反毒有功團體獎」肯定，展現中華電信結合數位科技與教育資源，持續深化校園反毒教育的社會影響力。

2025年專業創作組金獎得主吳政倫，以獲獎作品「小小點點」與小魯文化合作正式出版，展現創作成果從數位競賽走向實體出版的可能。

中華電信亦持續透過「FunPark數位繪本大學」，提供AI應用、著作權、繪本創作及跨媒體出版等課程，並藉由「出版組」串聯出版產業。此外，今年得獎作品亦透過「FunPark童書夢工廠」及MOD等平台擴大閱聽管道，讓優秀的台灣原創內容持續被看見。

「FunPark童書夢工廠」為兒童數位閱讀平台，並與國內外多家出版社合作，館藏超過6000本童書、繪本與有聲故事，內容涵蓋語言、文化、知識、文學、科普等多元主題。歷屆得獎作品皆已上架，即日起下載APP即可免費閱讀逾150本互動電子書與兒童影音內容，讓孩子在安全多元與便利的數位閱讀環境中快樂學習、啟發創意。