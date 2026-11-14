聽新聞
0:00 / 0:00
中研院南部院區開放日登場 逾75場活動揭量子科技奧秘
中央研究院14日於台南沙崙舉辦南部院區開放日，為今年院區開放系列活動的最終場，共推出逾75場科普活動，涵蓋量子電腦、人工智慧（AI）、農業生技、海洋生態及人文歷史等領域，並開放平時鮮少對外曝光的研究場域，讓民眾一窺科研現場。
中研院院長陳建仁表示，南部院區自2024年首度舉辦開放日活動以來，每年均吸引逾2萬人次參與，期盼透過科普活動及研究場域開放，拉近民眾與科學的距離，讓更多人了解科研環境與研究日常，激發對科學的好奇心。
今年活動以量子科技為亮點之一，中研院開放量子科技實驗室，讓民眾近距離認識量子晶片製造及量測儀器，並透過闖關遊戲介紹量子光電知識；AI相關活動則邀請民眾化身AI閱卷員，透過檢視、比對AI生成的答案，了解人類判斷在AI訓練過程中扮演的角色。
農業及永續科學方面，中研院限時開放核心溫室設施，讓民眾觀察試驗植物，了解農業科學研究；另透過圍觀採水設備、太陽能動力模型組裝等活動，介紹海洋生態及光能轉換原理。
人文研究方面，中研院台灣史研究所與國立台灣歷史博物館合作策畫「轉機：台灣女子移動紀事特展」，透過百年歷史檔案，呈現台灣女性如何透過教育取得專業知識與技術，逐步突破傳統框架。
陳建仁指出，此次與台史博合作，結合雙方學術研究與典藏展示資源，促進知識交流及公共推廣，也呼應中研院設立南部院區、連結在地資源的初衷。
此外，中研院也安排「透視川普：他如何改變美國、台灣與世界？」專題演講，從美國政治、台美關係及美中競爭等面向解析國際局勢。
中研院南部院區位於高鐵台南站旁，目前積極布局農業生技、永續科學、量子計算及淨零轉型等研究領域，並成立「人文社會研究基地」、建置「數位圖書檔案室」，深化南部學術社群合作，持續推動科學研究與在地資源鏈結。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。