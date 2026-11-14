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中研院南部院區開放日登場 逾75場活動揭量子科技奧秘

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
天文所_凌星觀測。圖／中央研究院
天文所_凌星觀測。圖／中央研究院

中央研究院14日於台南沙崙舉辦南部院區開放日，為今年院區開放系列活動的最終場，共推出逾75場科普活動，涵蓋量子電腦、人工智慧（AI）、農業生技、海洋生態及人文歷史等領域，並開放平時鮮少對外曝光的研究場域，讓民眾一窺科研現場。

中研院院長陳建仁表示，南部院區自2024年首度舉辦開放日活動以來，每年均吸引逾2萬人次參與，期盼透過科普活動及研究場域開放，拉近民眾與科學的距離，讓更多人了解科研環境與研究日常，激發對科學的好奇心。

今年活動以量子科技為亮點之一，中研院開放量子科技實驗室，讓民眾近距離認識量子晶片製造及量測儀器，並透過闖關遊戲介紹量子光電知識；AI相關活動則邀請民眾化身AI閱卷員，透過檢視、比對AI生成的答案，了解人類判斷在AI訓練過程中扮演的角色。

農業及永續科學方面，中研院限時開放核心溫室設施，讓民眾觀察試驗植物，了解農業科學研究；另透過圍觀採水設備、太陽能動力模型組裝等活動，介紹海洋生態及光能轉換原理。

人文研究方面，中研院台灣史研究所與國立台灣歷史博物館合作策畫「轉機：台灣女子移動紀事特展」，透過百年歷史檔案，呈現台灣女性如何透過教育取得專業知識與技術，逐步突破傳統框架。

陳建仁指出，此次與台史博合作，結合雙方學術研究與典藏展示資源，促進知識交流及公共推廣，也呼應中研院設立南部院區、連結在地資源的初衷。

此外，中研院也安排「透視川普：他如何改變美國、台灣與世界？」專題演講，從美國政治、台美關係及美中競爭等面向解析國際局勢。

中研院南部院區位於高鐵台南站旁，目前積極布局農業生技、永續科學、量子計算及淨零轉型等研究領域，並成立「人文社會研究基地」、建置「數位圖書檔案室」，深化南部學術社群合作，持續推動科學研究與在地資源鏈結。

轉譯中心_藥藥欲試－進擊阿茲海默。圖／中央研究院
轉譯中心_藥藥欲試－進擊阿茲海默。圖／中央研究院

關鍵中心＿去碳燃氫技術展示。圖／中央研究院
關鍵中心＿去碳燃氫技術展示。圖／中央研究院

關鍵議題研究中心_「光能變奏曲 — 手作你的太陽能小世界」。圖／中央研究院
關鍵議題研究中心_「光能變奏曲 — 手作你的太陽能小世界」。圖／中央研究院

中研院 陳建仁 量子電腦

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