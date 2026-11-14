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國科會：第25屆台拉立年會登場 盼深化三方科技合作

中央社／ 台北14日電

第25屆台拉立三邊科技合作年會本週於立陶宛登場，國科會副主委陳炳宇於開幕致詞時表示，台灣與拉脫維亞、立陶宛簽署共同徵件協議以來，已累計補助逾65件研究計畫，涵蓋生物醫學、材料開發、社會科學及能源等領域，盼深化合作，拓展參與「展望歐洲（Horizon Europe）」計畫的機會。

第25屆台拉立三邊科技合作年會於11月12日在立陶宛首府維爾紐斯（Vilnius）登場，陳炳宇率團赴立國，與立陶宛教育科學及體育部高教科學暨創新司司長Laima Taparauskienė、拉脫維亞教育科學部高教科學暨創新司副司長Lauma Sīka共同主持。

國科會說明，台灣與拉脫維亞、立陶宛的科技合作始於2000年與兩國教育科學部簽訂合作綱領，並成立共同基金，補助三邊合作研究計畫。自2002年起，三邊科技合作年會每年於三國首都輪流舉辦，未曾間斷，明年將由台灣於台北市舉辦，持續深化科研交流與合作。

陳炳宇表示，感謝立陶宛及拉脫維亞長期以來的支持與合作，自2000年三方簽署共同徵件協議以來，已累計補助逾65件三邊研究計畫，今年亦收到約35件申請案，展現三方科研合作的豐碩成果。

陳炳宇提到，對未來持續產出具影響力的研究成果深具信心，並肯定三國深厚的合作情誼與科研影響力，期盼未來進一步深化合作，拓展參與「展望歐洲」計畫的機會。

國科會補充，迄今共同補助逾65件計畫中，涵蓋生物醫學、材料開發、社會科學及能源等領域，展現此機制對促進三方科研社群鏈結、拓展多元研究方法及深化人員交流的深遠影響。

此外，Taparauskienė會中分享立陶宛在推動研究卓越、人才培育與國際合作的機制，以及未來重點科研方向；Sīka則分享拉脫維亞參與三方合作計畫的經驗與心得；國科會工程處處長洪樂文亦介紹國科會推動智慧機器人專案計畫，補助台灣學術界利用AI運算與決策，推動邊緣智慧運算平台自主化，並發展智慧照護、巡檢救災及智慧農業等機器人應用。

國科會表示，訪團會後前往維爾紐斯大學，參訪醫學科學中心及生命科學中心。兩中心為立陶宛規模最大的生命科學研究與教學基地，具備卓越的科研實力與國際聲譽。

國科會表示，訪團也參訪以基因編輯技術工具研發、酵素工程與客製化生物技術解決方案為主的公司Caszyme。該公司是維爾紐斯大學生命科學中心的科研衍生企業（Spin-off），將頂尖實驗室的學術研發成果商業化的成功實例。

國科會 科技 拉脫維亞

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