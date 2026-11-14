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台灣深化波羅的海科技合作 聚焦智慧機器人商機

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國科會副主委陳炳宇(左)、立國教科體部高教科學暨創新司司長Laima Taparauskienė(中)及拉國教科部高教科學暨創新司副司長Lauma Sīka(右)共同主持第25屆臺拉立年會，會中肯定過去成果並規劃未來合作方向，會後簽署協議並合影。國科會提供
國科會副主委陳炳宇(左)、立國教科體部高教科學暨創新司司長Laima Taparauskienė(中)及拉國教科部高教科學暨創新司副司長Lauma Sīka(右)共同主持第25屆臺拉立年會，會中肯定過去成果並規劃未來合作方向，會後簽署協議並合影。國科會提供

台灣持續深化與波羅的海國家科技合作，智慧機器人成為未來合作新焦點。國科會14日表示，第25屆台灣、拉脫維亞及立陶宛三邊科技合作年會日前於立陶宛首都維爾紐斯舉行，三方迄今已共同補助逾65件研究計畫，今年收到約35件申請案，未來除加強智慧機器人領域合作外，也將積極拓展參與歐盟科研計畫的機會。

國科會副主委陳炳宇率團赴立陶宛出席年會，與立陶宛、拉脫維亞主管機關代表共同主持會議，除檢視執行中的科技合作計畫成果、遴選新年度合作研究計畫外，也就三方科技政策及未來重點研究方向進行交流。

陳炳宇表示，自2000年三方簽署共同徵件協議以來，已累計補助逾65件三邊研究計畫，展現長期科研合作成果，期盼未來進一步深化合作，拓展參與歐盟「展望歐洲」（Horizon Europe）計畫的機會。

國科會指出，台灣與拉脫維亞、立陶宛科技合作始於2000年，三方透過簽訂合作綱領、成立共同基金，補助跨國研究計畫，合作領域涵蓋生物醫學、材料開發、社會科學及能源等。自2002年起，三邊科技合作年會每年於三國首都輪流舉辦，未曾間斷，明年將由台灣於台北主辦。

智慧機器人則是未來三方科研合作的新方向。國科會工程處處長洪樂文在會中介紹國內智慧機器人專案計畫，透過補助學術界運用人工智慧（AI）運算與決策技術，推動邊緣智慧運算平台自主化，並發展智慧照護、巡檢救災及智慧農業等機器人應用，盼藉由此次交流，開拓跨國合作契機。

此外，生醫科技也是台立雙邊合作重點。國科會訪團於會後參訪維爾紐斯大學醫學科學中心及生命科學中心，兩座中心為立陶宛規模最大的生命科學研究與教學基地。

訪團也參訪由維爾紐斯大學生命科學中心衍生的生技企業Caszyme，該公司聚焦基因編輯工具研發、酵素工程及客製化生物技術解決方案，為學術研發成果商業化的案例。國科會表示，未來將持續深化台立產學研鏈結，促進技術落地應用，為雙邊生醫產業注入創新動能，共同開創跨國生醫科技合作的新典範。

科技 歐盟 拉脫維亞

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