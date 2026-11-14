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AI版圖洗牌？台灣供應鏈難被取代

聯合報／ 記者簡永祥廖賢龍／台北報導
今年5月，黃仁勳（前排中）舉行兆元宴，宴請台積電董事長魏哲家等供應鏈老闆。 聯合報系資料照
今年5月，黃仁勳（前排中）舉行兆元宴，宴請台積電董事長魏哲家等供應鏈老闆。 聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳陷入私人關係與公司治理爭議，他請辭執行長、總裁與董事等三職後，市場高度關注全球人工智慧（ＡＩ）晶片產業版圖可能的變化。法人評估，短期可能衝擊輝達的市場競爭力，超微、博通、谷歌等自行研發特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）的企業相對受惠，而台積電台灣ＡＩ供應鏈基本面受到的實質影響有限。

台新投顧最新分析報告指出，黃仁勳執掌輝達卅三年，建立高度集中的扁平化管理架構，約六十名高階主管直接向他匯報。一旦更換執行長，不僅涉及人事交接，更可能影響ＡＩ晶片研發、產品規格與客戶合作決策速度，市場也將重新評估輝達的長期競爭優勢。

報告認為，輝達領導層出現變數，可能加速大型雲端服務供應商分散ＡＩ算力來源，降低對單一繪圖處理器（ＧＰＵ）供應商的依賴。超微、博通、谷歌，均有機會爭取更多訂單。

不過，ＡＩ晶片競爭版圖改變，不代表台灣半導體產業地位動搖。台新投顧分析，不論輝達，還是超微、博通、谷歌，均高度依賴台灣晶圓代工、先進封裝及零組件供應鏈，即使訂單在不同晶片設計業者間重新分配，台積電先進製程及CoWoS封裝需求仍具有支撐。

值得注意的是，台新投顧警告，若輝達接班過程影響ＡＩ伺服器新產品開發節奏，可能拉長ＧＰＵ世代交替周期，使高階零組件規格升級與售價成長動能減弱，進一步壓縮高本益比ＡＩ概念股的評價空間。

群益投顧則認為，黃仁勳請辭後，雲端服務商有望直接受惠，由於其規模龐大且透過長期策略合約提前鎖定產能，預估未來資料中心建置路線較不受影響。目前雲端服務業者多轉向自研ＡＳＩＣ，未來，若輝達營運不確定性導致其市占率下滑，ＡＳＩＣ相關業者有望直接受惠。

整體而言，黃仁勳的去留，牽動的不只是輝達經營權，更可能加速全球ＡＩ晶片供應鏈重新洗牌，但台灣作為全球ＡＩ硬體核心製造基地的地位，短期仍難以被取代。

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