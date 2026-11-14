扶植新創 台積設立創投基金

台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，台積電將透過新設立的五億美元規模創投基金，扶植可能成為下一家輝達或博通的新創企業，投資對象也可能擴及供應商與上游夥伴，擴大生態系到直接客戶以外。

台積電新設的創投基金規模，甚於二○二一年設立的新興事業基金。張曉強接受日經新聞訪問，首度披露台積電決定設立專職投資部門的思維，「我們覺得現在是制度化這項投資機制的時候了，我們也希望將範圍擴展到不只針對我們立即的客戶」，「也想用這個機會，發展更寬廣的生態系，舉例來說，可能包含我們的供應商、我們的上游」夥伴。

他表示，這檔基金「目的是降低阻礙，讓新創公司能根據台積電先進節點技術，開發創新產品」。

張曉強說，台積電決定設立創投部門，凸顯台積電不只要透過製造服務支持全球晶片巨擘、還要支援半導體產業新興創新者的承諾，「我們不只要努力支持大客戶」，「談到台積電時，都會立刻想到蘋果、輝達、超微和博通，確實，這些是很棒的客戶，但別忘了，輝達一開始和我們合作的時候，是一家新創公司」。

他也說明，台積電決定各投資Anthropic與OpenAI最多五億美元的決策背後思維，「藉由投資Anthropic或OpenAI，我們創造出正向循環，基本上是要打造更豐富、更健全、以及希望更大的生態系」，「我們的目標是持續推動晶片技術的進步，以因應未來的運算需求」。

台積電已承諾投入最多十七億美元，包括新興事業基金、新設創投基金，以及對Anthropic與OpenAI的投資計畫。