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施振榮看輝達事件衝擊 台灣能力無可取代

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去公司所有職務，市場憂心將影響台灣AI供應鏈。宏碁集團創辦人施振榮昨（13）日表示，應該不會有大的影響，「台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴」，新接班人要持續發展，理智思考實際狀況後，也必須跟台灣合作。

施振榮昨日出席旗下智榮基金會與日本熊本大學簽署合作備忘錄活動，接受媒體採訪時做上述回應。

施振榮分析，全球科技產業是大家分工，共同創造價值。黃仁勳的接棒者也要借重台灣，不管是晶片或者是伺服器，一起推進國際，以台灣的核心能力現在也找不到替代者。

施振榮指出，過程可能要調適，但接班人了解實際狀況後，就會理解要發展得靠台灣，台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴。

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