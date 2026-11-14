兆元宴大老看輝達事件衝擊 緊盯兩大關鍵

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，震撼供應鏈，一位出席過黃仁勳「兆元宴」AI供應鏈大佬指出，短期影響不太大，但長期要憂慮兩點：首先是產品技術更新速度是否放緩，以及若新執行長將AI伺服器生態系移往美國或其他區域，將對台灣造成衝擊。

香港天風國際證券分析師郭明錤認為，短期利空出盡，Google是最大受益者；對產品面影響會在2028年浮現。供應鏈上，要觀察「產能預定」跟「規格升級」是否因改朝換代產生改變。

供應鏈人士指出，輝達市場地位及產品競爭力不會瞬間改變，「短期比較關心的是管理階層更換之後，會不會影響產品的交付、品質、價格及服務。」包括輝達新品更新速度可能放緩、AI算力多元化趨勢加速，非輝達陣營晶片競爭契機浮現。

如果新執行長想把部分的AI server生態系內的業務移動到美國或其他地區，對台灣供應商也會有影響。但他認為目前言之過早，還需要持續觀察。

郭明錤直接點名Google的TPU自研晶片將是最大受惠者。