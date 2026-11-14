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伺服器台鏈主動查核客戶 怕掃到輝達事件颱風尾

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭去所有職務後，據傳台灣伺服器業者因擔心美方加強出口管制，主動加強查核客戶和出貨地點，甚至暫停承接陌生客戶的訂單。路透
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭去所有職務後，據傳台灣伺服器業者因擔心美方加強出口管制，主動加強查核客戶和出貨地點，甚至暫停承接陌生客戶的訂單。路透

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭去所有職務後，據傳台灣伺服器業者因擔心美方加強出口管制，主動加強查核客戶和出貨地點，甚至暫停承接陌生客戶的訂單。後續輝達是否調整採購、投資及融資支持，將牽動台灣晶片製造、封測和伺服器業者。

黃仁勳與疑似為中國大陸情治人員黃樂的桃色風波，使華府加強對中國大陸的人工智慧（AI）晶片管制，日經新聞報導，一位台灣伺服器業主管透露，要親自前往東南亞拜訪小型客戶，確認資料中心內的AI伺服器是否確實啟用、正常運作。以他的層級過去不須親自查核，但現在要格外謹慎，避免觸法。

產業觀察輝達重點
產業觀察輝達重點

另一家伺服器業者主管透露，要求業務團隊暫停接受不熟悉的新客戶和小型客戶訂單，產品涵蓋輝達、超微及英特爾，畢竟供貨本來就吃緊，先服務規模大、可信賴的客戶。

這些動作反映即使美方尚未公布新限制，業者已自行緊縮查核，可能先影響接單和交貨程序，而非工廠產能。

貝恩旗下供應鏈顧問業者Proxima資深副總裁漢普登認為，黃仁勳辭職後，真正影響供應的是訂單、長期產能承諾、銷售管道及法規變動。ClearBridge投資公司經理人費爾德曼也說，輝達未來幾年的產品規劃大致已明朗，問題在於執行調度。

另一項考驗是資金。黃仁勳透過股權投資、晶片信用額度和融資擔保，支持AI實驗室及雲端業者擴建，若新管理層轉趨保守，客戶取得資金和擴建的安排可能受影響，進而牽動晶片、先進封裝、伺服器及周邊設備需求。美銀分析師艾爾雅認為，輝達若分心或受到更嚴格檢視，超微、博通及邁威爾就受惠。

不過，AI晶片訂單轉向其他設計業者，不等於離開亞洲供應鏈。漢普登指出，亞洲從先進製造、記憶體到封測都有深厚基礎，能隨需求調整。晶圓製造、先進封裝和高頻寬記憶體產能都有專門用途，無法一夕之間轉供其他產品。全球AI基建需求仍強，領導層更替不太可能大幅拖慢資料中心擴建。

對台灣業者而言，應觀察實際訂單、交貨時程、產能承諾和客戶資金是否改變，才能判斷影響會停留在市場信心，還是擴及營收和投資。

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