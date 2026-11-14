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台積設5億美元基金 盼扶植新「輝達」
台積電（2330）董事會日前通過以不超過5億美元的資金設立投資公司TSMC Ventures（暫稱）。資深副總經理暨副共同營運長張曉強接受日經訪問時表示，台積電希望扶植可能成為下一家輝達或博通的新創企業，投資對象也可能擴及供應商與上游夥伴，擴大生態系到直接客戶以外。
台積電先前公告子公司TSMC Partners, Ltd.將投資Maverick Silicon Fund II, L.P.500萬美元。
TSMC Ventures規模比2021年設立新興事業基金（約2億美元）大。張曉強披露台積電設立專職投資部門的思維，這檔基金「目的是要降低阻礙，讓新創公司能根據台積電的先進節點技術，開發創新產品」。
台積電承諾投入最多17億美元，包括新興事業基金、新設創投基金，以及對Anthropic與OpenAI的投資計畫。張曉強表示，新興事業基金的報酬表現出色，未來也不排除擴大基金規模。
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