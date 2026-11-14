聽新聞
0:00 / 0:00

日月光千億布局衝先進封裝 路竹廠一期啟用、二期動土可望創造5,000職缺

經濟日報／ 記者朱子呈李孟珊／台北報導
日月光南科高雄園區路竹廠一期啟用暨二期動土典禮，左六為日月光總部執行副總洪松井、左七為南科管理局局長鄭秀絨。日月光／提供
日月光南科高雄園區路竹廠一期啟用暨二期動土典禮，左六為日月光總部執行副總洪松井、左七為南科管理局局長鄭秀絨。日月光／提供

封測龍頭日月光投控（3711）擴大先進封裝投資，昨（13）日舉行南科高雄園區路竹廠一期啟用暨二期動土典禮，將在科學園區設立大型先進封裝據點。公司預估，一、二期滿載後，整體投資規模將達千億元，年營收約800億元，創造約5,000個就業機會，成楠梓總部之外另一先進封裝重要基地。

高階晶片對封裝技術及產能需求強勁。日月光透過一期啟用、二期擴建同步推進，先進封裝布局由楠梓向北延伸至路竹，串聯南台灣晶圓製造、封裝測試及上下游供應鏈。

日月光總部執行副總經理洪松井表示，先進封裝成為半導體產業持續提升運算效能的關鍵，公司提前布局產能、技術與人才，透過楠梓、路竹等據點相互支援，強化先進封裝製造量能與供應鏈合作。

路竹廠一期採既有廠房整合方式推進。日月光先前投入65億元，取得南科高雄園區廠房及附屬設施，進行廠房整合與產線建置，導入先進封裝量能。一期進入實質營運階段，為二期擴建建立生產、人才及供應鏈基礎。

二期廠房將導入微振控制設計，特殊氣體供應、公共危險物品管理及廢水處理等廠務設施採分棟配置，降低相互干擾、提升風險隔離能力，強化製造環境穩定度，並為後續量產及產能擴充預留空間。

同時，日月光旗下日月光半導體與美國AI嗅覺技術業者Ainos深化合作，簽訂900萬美元（約新台幣2.9億元）採購協議，採購5,000台AI Nose電子鼻系統，強化先進封裝環境監控、污染管理及良率控制。

Ainos 12日公布公司取得史上最大單筆訂單，加計首階段210萬美元採購案，雙方合作總額達1,110萬美元（約新台幣3.6億元），累計採購6,400台，其中首批1,400台已交付。AI Nose可將空氣中的化學訊號轉換為Smell ID數位資訊，由AI模型辨識分析，協助工程人員掌握環境變化及潛在污染源，及早察覺微量化學物質與環境異常，有助降低生產損耗。

日月光 布局 晶圓

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

日月光路竹廠一期啟用、二期動土 千億元布局擴大先進封裝產能

日月光砸2.9億導入 AI 電子鼻 強化先進封裝良率、智慧製造再升級

精材與台積電簽逾7年產能外包協議 2029年量產後段先進封裝

誠美材攻半導體封裝膜材

相關新聞

伺服器台鏈主動查核客戶 怕掃到輝達事件颱風尾

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭去所有職務後，據傳台灣伺服器業者因擔心美方加強出口管制，主動加強查核客戶和出貨地點，甚至暫停承接陌生客戶的訂單。後續輝達是否調整採購、投資及融資支持，將牽動台灣晶片製造、封測和伺服器業者。

兆元宴大老看輝達事件衝擊 緊盯兩大關鍵

輝達創辦人黃仁勳辭去所有職務，震撼供應鏈，一位出席過黃仁勳「兆元宴」AI供應鏈大佬指出，短期影響不太大，但長期要憂慮兩點：首先是產品技術更新速度是否放緩，以及若新執行長將AI伺服器生態系移往美國或其他區域，將對台灣造成衝擊。

施振榮看輝達事件衝擊 台灣能力無可取代

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去公司所有職務，市場憂心將影響台灣AI供應鏈。宏碁集團創辦人施振榮昨（13）日表示，應該不會有大的影響，「台灣是不可或缺、可信賴的合作夥伴」，新接班人要持續發展，理智思考實際狀況後，也必須跟台灣合作。

台積電美國廠獲利爆發 前三季大賺539億、年增逾10倍

台積電昨（13）日上傳完整財報電子書檔案。數據顯示，台積電美國新廠（TSMC Arizona）前三季獲利539.86億元，創新高，相較去年同期獲利47.69億元，年增逾十倍；台積電認列投資利益485.58億元，較去年同期45.21億元也跟著大增。

台積設5億美元基金 盼扶植新「輝達」

台積電董事會日前通過以不超過5億美元的資金設立投資公司TSMC Ventures（暫稱）。資深副總經理暨副共同營運長張曉強接受日經訪問時表示，台積電希望扶植可能成為下一家輝達或博通的新創企業，投資對象也可能擴及供應商與上游夥伴，擴大生態系到直接客戶以外。

日月光千億布局衝先進封裝 路竹廠一期啟用、二期動土可望創造5,000職缺

封測龍頭日月光投控擴大先進封裝投資，昨（13）日舉行南科高雄園區路竹廠一期啟用暨二期動土典禮，將在科學園區設立大型先進封裝據點。公司預估，一、二期滿載後，整體投資規模將達千億元，年營收約800億元，創造約5,000個就業機會，成楠梓總部之外另一先進封裝重要基地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。