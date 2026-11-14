日月光千億布局衝先進封裝 路竹廠一期啟用、二期動土可望創造5,000職缺

封測龍頭日月光投控（3711）擴大先進封裝投資，昨（13）日舉行南科高雄園區路竹廠一期啟用暨二期動土典禮，將在科學園區設立大型先進封裝據點。公司預估，一、二期滿載後，整體投資規模將達千億元，年營收約800億元，創造約5,000個就業機會，成楠梓總部之外另一先進封裝重要基地。

高階晶片對封裝技術及產能需求強勁。日月光透過一期啟用、二期擴建同步推進，先進封裝布局由楠梓向北延伸至路竹，串聯南台灣晶圓製造、封裝測試及上下游供應鏈。

日月光總部執行副總經理洪松井表示，先進封裝成為半導體產業持續提升運算效能的關鍵，公司提前布局產能、技術與人才，透過楠梓、路竹等據點相互支援，強化先進封裝製造量能與供應鏈合作。

路竹廠一期採既有廠房整合方式推進。日月光先前投入65億元，取得南科高雄園區廠房及附屬設施，進行廠房整合與產線建置，導入先進封裝量能。一期進入實質營運階段，為二期擴建建立生產、人才及供應鏈基礎。

二期廠房將導入微振控制設計，特殊氣體供應、公共危險物品管理及廢水處理等廠務設施採分棟配置，降低相互干擾、提升風險隔離能力，強化製造環境穩定度，並為後續量產及產能擴充預留空間。

同時，日月光旗下日月光半導體與美國AI嗅覺技術業者Ainos深化合作，簽訂900萬美元（約新台幣2.9億元）採購協議，採購5,000台AI Nose電子鼻系統，強化先進封裝環境監控、污染管理及良率控制。

Ainos 12日公布公司取得史上最大單筆訂單，加計首階段210萬美元採購案，雙方合作總額達1,110萬美元（約新台幣3.6億元），累計採購6,400台，其中首批1,400台已交付。AI Nose可將空氣中的化學訊號轉換為Smell ID數位資訊，由AI模型辨識分析，協助工程人員掌握環境變化及潛在污染源，及早察覺微量化學物質與環境異常，有助降低生產損耗。