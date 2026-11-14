台積電美國廠獲利爆發 前三季大賺539億、年增逾10倍

台積電（2330）昨（13）日上傳完整財報電子書檔案。數據顯示，台積電美國新廠（TSMC Arizona）前三季獲利539.86億元，創新高，相較去年同期獲利47.69億元，年增逾十倍；台積電認列投資利益485.58億元，較去年同期45.21億元也跟著大增。

TSMC Arizona上半年獲利360.66億元，換算今年第3季單季獲利約179.2億元。子公司今年首季獲利188.08億元，第2季獲利172.59億元，第3季獲利優於第2季。

台積電揭露海外子公司獲利

根據資料，TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司，分別取得美國、德國、日本及中國政府之補助款，用於補貼不動產、廠房及設備之購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生之部分成本與費用。上述計畫於今年前三季合計分別取得政府補助款1,675億8,658.9萬元及718億9,798.6萬元。台積電今年上半年僅取得5.9億元政府補助款，第3季大幅增加1,669.96億元。

此外，依照美國規定，TSMC Arizona針對符合資格之投資，申請投資金額的25%作為投資抵減。自今年1月1日起配合相關法規之修訂，抵減率已提高至符合資格投資金額之35%。

台積電旗下日本熊本廠JASM前三季獲利23.96億元，上半年獲利16.78億元，較去年同期虧損62.22億元轉盈，首季獲利9.51億元，第2季獲利7.27億元，第3季獲利約7.18億元。ESMC（德勒斯登廠）仍虧損，累計前三季虧損約10.79億元。

台積電董事長魏哲家先前在法說會更新海內外擴產進度，亞利桑那州已完成第二座晶圓廠的建設，正在機台移入與安裝的階段，預計2027年第3季量產，較預定時程稍早；在日本的第二座晶圓廠採用3奈米製程，量產預計在2028年。

他當時也說，台積電3奈米擴充持續推進，除了全球增建三座新廠，預計在台南再增建一座3奈米廠，預定於2028年上半年展開量產。