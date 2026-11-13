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黃仁勳閃身步 台廠繼續大啖AI紅利

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
美國加州聖塔克拉拉的輝達總部外。路透
美國加州聖塔克拉拉的輝達總部外。路透

黑石財經13日舉行第三屆「戰略台灣投資論壇」，恰巧是黃仁勳辭職、美國大選後第一個重量級投資論壇。執行長温建勳分析，黃仁勳四日拆彈，先住保輝達NVIDIA）實質控制權，再穩住全球AI永動機運轉，台鏈暫時無憂、台股可望接續反彈。

論壇開幕由櫃買中心總經理陳麗卿到場致意，還有立法院經濟委員會召委鍾佳濱、鄭正鈐、及洪孟楷、蔡春綢等四位立委一同與會，規格直逼外資大型論壇。論壇邀請藥華藥、高力等十餘家上市櫃企業舉行法說，替後黃仁勳時代揭開序幕，也敲響內資年底作帳行情第一砲。

温建勳指出，黃仁勳以「閃公布，閃辭職」處理危機，閃身步前後僅96小時，沒有讓空頭大舉發酵就自行公布，更沒有讓股價崩跌才辭職。時間點上，選在APEC會議前辭職，不讓川普為難；國會聽證前辭職，不讓輿論升高。更重要的是，內部接班代表黃仁勳仍可實質控制，全球的供應鏈不至於大亂。

就算未來外部人接班，供應鏈或洗牌，但選擇有限，生產基地更有限。短期若輝達砍單10%、對於台股整體獲利影響約2%。解析目前全球NB前五名，惠普、戴爾、蘋果、華碩供應商幾乎都是台廠，聯想則被排除在伺服器非中供應鏈之外。因此即使未來輝達與黃仁勳真實脫鉤，但電子製造領域，全球繞不開台灣。

黑石財經認為，即使藍色交易興起，投資步入後黃仁勳、後川普時代，但台灣科技供應鏈價值持續在民主陣營提升。戰略大方向已定，局部戰術待細細規劃，台灣產業可繼續大啖AI紅利。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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