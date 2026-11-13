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耕興投入15億擴充產能1至2成 瞄準北美和印度客戶需求

中央社／ 新竹13日電

行動通訊和無線網通檢測及認證業者耕興今天宣布，斥資新台幣15億元擴大在台灣產能，預計明年上半年完成，產能預計增加1至2成，以因應北美和印度客戶強勁需求。

耕興今天於論壇上表示，美國聯邦傳播委員會（FCC）於10月底祭出規管新制，自2028年12月起，輸美資通訊產品僅承認美國本土與相互承認（MRA）地區的合規實驗室，預期非MRA地區的認證訂單將提前逐步轉移台灣和美國。

此外，在政策推動下，終端裝置與半導體供應鏈加速往台灣與美國移動，也將帶動相關認證需求升溫。

瞄準未來北美和印度客戶6G、WiFi 8及實體AI等檢測需求，耕興表示，將斥資15億元擴大在台灣產能，包括購買土地，建置廠房、擴充設備，估計將新增50座檢測場地。

耕興指出，今年底前將完成第1期擴產計畫，明年上半年完成第2期計畫，總產能預計增加1至2成。因應擴產需求，耕興也將增加100名工程師。

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