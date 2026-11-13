輝達業績關連度高！技嘉：合作深度從高層到基層 不因單一人事改變

法人出具最新輝達（NVIDIA）領導層變化對科技供應鏈影響報告，技嘉（2376）被列為依賴NVIDIA業績比最高的科技公司，比重高達55~65%，技嘉13日舉行法說會，共同總經理李宜泰回應法人提問輝達創辦人黃仁勳請辭影響，強調跟NVIDIA合作是從高層到基層同仁，緊密合作關係不會因單一人事變動而改變。

技嘉前3季度賺逾3個股本，獲利年增121.6%，表現亮眼，AI伺服器營收比例更衝上78%，法人13日出具NVIDIA供應鏈分析報告，研判後黃仁勳時代供應鏈影響度，其中技嘉意外超越廣達（2382）跟半導體個股躍居NVIDIA營收占比最高公司，達55~65%，由於技嘉高層與黃仁勳有深厚交情，法人也於法說會上關心NVIDIA領導層換人的影響。

對此李宜泰表示，跟NVIDIA的合作深度是Top to Bottom，也就是從上到下都很熟悉，合作不單局限於高層互動，更落實於執行面、產品工程到全球行銷伙伴的全面深度配合，他也強調與NVIDIA整體合作架構具備延續性，不會因單一人事變動而改變整體策略，雙方緊密的合作關係將持續不變。

技嘉計畫2027年資本支出40億元，仍比今年28~30億元持續增加，技嘉表示，除台灣持續擴充產能，聚焦高階產品、工程設計與系統驗證整合，北美在地化生產線逐漸成熟，任務是提高交付彈性，並取得客戶認證，而東南亞如馬來西亞及其他地區基地也會配合客戶需求建立供應鏈配套，建立組裝能力。

技嘉透露訂單能見度已經達2027年底，未來客戶類型會從少數頭部企業擴展至 Tier-2雲端服務、Neo-cloud、電信業者以及 Enterprise企業市場，大型客戶維持高成長、中型客戶快速成長、企業與邊緣端逐步放量的多層次結構。

李宜泰表示，技嘉的核心競爭力有四點，包括：新平台導入速度、客製化部署彈性、從電氣到散熱的系統整合，以及端對端全球交付能力，由於技嘉可以提供客戶整體解決方案，從網路儲存到運算，但該服務最易因單一元件缺料拖累交付，故將會策略性備料降低供應風險。

而隨NVIDIA面臨高層人事異動，市場預期多元AI晶片時代將加速來臨，技嘉也表示，技嘉採取多晶片平台合作策略，包括AMD、Intel、NVIDIA機櫃系統，輝達平台包括最新VR200 NVL Rack、以推論為主的 Blackwell 3LPX NVL Rack、高密度CPU的VERA CPU Rack以及儲存機櫃（CMS NVL Rack）。