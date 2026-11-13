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第七屆三星創意提案競賽揭曉 宜中團隊智慧鞋奪20萬首獎

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
來自國立宜蘭高中的「賈簡陳除」團隊獲得首獎，透過整合夜間照明、跌倒感測與通報功能的智慧室內鞋守護長者居家生活，抱回新台幣 20 萬元獎金及包括最新旗艦Galaxy Z Flip8等近15萬元價值的三星產品。台灣三星／提供
來自國立宜蘭高中的「賈簡陳除」團隊獲得首獎，透過整合夜間照明、跌倒感測與通報功能的智慧室內鞋守護長者居家生活，抱回新台幣 20 萬元獎金及包括最新旗艦Galaxy Z Flip8等近15萬元價值的三星產品。台灣三星／提供

台灣三星舉辦的第七屆「Solve for Tomorrow」創意提案競賽13日揭曉決賽結果，今年吸引全台17縣市、逾150組隊伍與600位師生參與，徵件規模創下歷年新高。

最終由國立宜蘭高中「賈簡陳除」團隊以整合壓電發電與跌倒偵測功能的智慧室內鞋奪下首獎，抱走新台幣20萬元獎金及價值近15萬元的三星產品；特優與優選則分別由「琪心赫力」團隊及「智慧電網」團隊獲得。

本屆競賽聚焦「永續社會」與「永續環境」兩大主軸，歷時約九個月培力，並首度攜手台灣使用者經驗設計協會（IxDA Taiwan）在工作坊導入AI實作課程，強化學生的「人機協作思維」。

三星電子行動通訊事業部企業解決方案副總經理李元榮表示，今年作品切入銀髮照護、災害應變與教育等議題，不僅展現年輕世代的科技實力，更看見他們為永續未來創造改變的行動力，三星將持續扮演最強後盾，協助將創意轉化為具體可行的社會解方。

獲得首獎的國立宜蘭高中「賈簡陳除」團隊，開發出「Eco-Step自發電追蹤鞋」，將壓電發電、定位追蹤與步態分析融入日常鞋款，透過行走自主供電並串接Samsung Find與SmartThings平台，在長者跌倒或異常活動時即時預警。

拿下特優的「琪心赫力」團隊由台南家齊高中與桃園市非學校型態實驗教育學生組成，運用AI多模態技術將圖書館繪本轉化為互動伴讀資源，補足偏鄉導讀人力缺口；高雄市立三民高中「智慧電網」團隊則以電子紙IoT結合AI輔助，打造電廠掛卡管理系統，降低傳統紙本作業風險。

面對生成式AI普及，跨界評審團也從專業角度提出觀察。台灣大學資工系教授陳縕儂指出，當AI成為學習工具，更需培養青年主動提問、查證與綜合判斷的能力；為台灣而教基金會董事長林妍希則肯定學生針對不同群體需求反覆打磨，做出充滿溫度的科技提案。

此外，創新策略顧問陶韻智認為，多項決賽作品已具備新創潛力與商業開發價值；天下永續會會長熊毅晰也讚許學子能從真實生活痛點出發，展現將永續理念落實為行動的實踐力。

三星持續透過Solve for Tomorrow競賽提供多元培力資源，鼓勵青年學子運用科技與創意回應社會需求，將創新想法轉化為具體行動，為永續未來創造改變。台灣三星／提供
三星持續透過Solve for Tomorrow競賽提供多元培力資源，鼓勵青年學子運用科技與創意回應社會需求，將創新想法轉化為具體行動，為永續未來創造改變。台灣三星／提供

來自國立宜蘭高中的「賈簡陳除」團隊獲得首獎，透過整合夜間照明、跌倒感測與通報功能的智慧室內鞋守護長者居家生活，抱回新台幣 20 萬元獎金及包括最新旗艦Galaxy Z Flip8等近15萬元價值的三星產品。台灣三星／提供
來自國立宜蘭高中的「賈簡陳除」團隊獲得首獎，透過整合夜間照明、跌倒感測與通報功能的智慧室內鞋守護長者居家生活，抱回新台幣 20 萬元獎金及包括最新旗艦Galaxy Z Flip8等近15萬元價值的三星產品。台灣三星／提供

特優獎由來自台南家齊高中與桃園非學校型態實驗教育學生組成的「琪心赫力」團隊獲得，透過 AI 互動伴讀，協助孩子閱讀與理解紙本繪本，活化教育資源。台灣三星／提供
特優獎由來自台南家齊高中與桃園非學校型態實驗教育學生組成的「琪心赫力」團隊獲得，透過 AI 互動伴讀，協助孩子閱讀與理解紙本繪本，活化教育資源。台灣三星／提供

2026年三星Solve for Tomorrow決賽成果出爐，展現青年學子運用AI科技解決社會問題的創新實力。台灣三星／提供
2026年三星Solve for Tomorrow決賽成果出爐，展現青年學子運用AI科技解決社會問題的創新實力。台灣三星／提供

來自高雄市立三民高中的「智慧電網」團隊，則以結合 AI 輔助與電子紙的掛卡管理方案，協助電廠掌握檢修進度，有效減少紙本作業與人工核對流程，獲得優選獎。台灣三星／提供
來自高雄市立三民高中的「智慧電網」團隊，則以結合 AI 輔助與電子紙的掛卡管理方案，協助電廠掌握檢修進度，有效減少紙本作業與人工核對流程，獲得優選獎。台灣三星／提供

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