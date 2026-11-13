AI 串聯跨品牌家電！資策會攜產業夥伴打造智慧節能中樞

住宅節能服務正從用電資訊查詢，走向依生活情境提供節能建議與家電協同控制。在經濟部能源署指導下，財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）13日舉辦「115年度智慧效率技術落地暨產業共創成果交流會」，發表AI節能決策、跨品牌智慧中樞及全屋情境實證成果，並與商業發展研究院、湛捷綠能、渥屋科技、南山產物保險等產業夥伴，共同探討技術整合、產品開發與服務推廣的合作模式。

資策會指出，此次產業合作的一項具體成果，是計畫技術團隊整合AI節能決策、能源數據分析與家電控制技術，開發出一套智慧家庭中樞原型主機。透過Home Assistant及通訊介接模組，可整合不同品牌與通訊規格的家電、感測器及控制設備，提供用電分析、節能建議、情境調控與執行回饋。

團隊已完成包含三菱重工、大金、日立、Panasonic、禾聯、萬士益等6個品牌的設備整合，並通過330組冷氣控制邏輯檢核；原型主機依不同住宅的設備需求，發展三種硬體配置，並採用共用軟體架構。

活動現場由資策會計畫技術團隊展示「感測、決策、執行、回饋」的全屋運作流程，以日間居家、就寢及外出等生活情境呈現家電協同控制，並納入住戶手動優先及退出機制。此案的計畫主持人、資策會數轉院副主任洪永杰於年度成果分享中指出，智慧效率發展重點涵蓋居住需求、跨設備協同與可驗證的節能服務，後續將持續結合產業夥伴推進場域應用。

為促進研發成果走向市場，商研院分享產業鏈分工與雙軌商品化方案；渥屋科技交流智慧中樞與集合住宅導入經驗，南山產物保險分享節能數據延伸居家風險服務的應用方向。

產業論壇則邀集資策會資安科技研究所、台灣智慧建築協會及能源技術服務業代表，針對資安隱私、建築與物業銜接，以及節能成效驗證、收費與維運機制等進行交流；透過設備、平台、場域及服務業者共同參與，逐步形成可複製的住宅節能服務合作模式，拓展集合住宅與社區應用機會。

資策會數轉院副主任洪永杰也提到，智慧住宅節能服務的推動，除了技術整合，更需要產業夥伴共同建立可行的商業與服務模式。未來將持續結合AI節能決策與跨品牌設備整合技術，攜手產業夥伴推進產品商品化及實際場域驗證，逐步將智慧節能服務從單一住宅延伸至集合住宅與社區，促進住宅能源使用效率提升。