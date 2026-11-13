技嘉2027年再戰新高 與輝達合作不會改變

技嘉（2376）13日公布第3季稅後純益85.7億元，創單季新高，共同總經理李宜泰表示，繼2026年業績創新高之後，訂單能見度持續提高，客戶需求非常強勁，2027年可望再戰新高。同時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭職之後，他強調，與輝達的緊密合作不會改變。

技嘉第3季稅後純益85.7億元，季增29.7%，年增180.5%；第3季每股稅後純益（EPS）為12.8元，第2季EPS為9.86元，去年同期EPS為4.56元。今年前三季稅後純益為204.46億元，創同期新高，年增121.7%，今年前三季EPS為30.52元，去年同期為13.77元。

技嘉發言人劉文忠說，今年前三季伺服器業務營收已經突破3,100億元，年增率超過100%，創下歷史新高。在技嘉今年前三季的產品組合當中，AI伺服器占整體營收比重已經高達78%，成為驅動營運高速成長的核心引擎。

因應AI伺服器及資料中心建置需求，技嘉持續擴充全球產能，2026年資本支出28億至30億元，2027年進一步成長到40億元，主要配合產能擴張與全球生產布局調整，其中台灣將持續強化高階產品、工程及系統整合能力，美國隨著在地化生產逐步成熟，提升北美市場供應彈性與交付效率，馬來西亞及其他海外基地則依據客戶需求與實際訂單逐步建立生產能力。

李宜泰說，對2027年的成長有信心，除了來自大語言模型訓練需求之外，還有推論與AI代理等需求持續推動成長，客戶為確保算力，已經更早規劃進度與產能配置，因此，擴張計畫持續正常推動，2027年沒有問題。

針對2027年成長來源，技嘉說，看好主要既有客戶採購的需求增加，新客戶也持續導入，以及既有客戶將採用更多元的產品與整合服務。未來客戶結構將更加多元，除了大型雲端服務供應商（CSP）外，新興雲端業者（Neocloud）及企業AI應用的需求也將逐步擴大。

面對NVIDIA 管理團隊變動？李宜泰說，雙方合作涵蓋產品、管理、資金及行銷等層面，預期整體合作策略不會因此改變。

針對電競顯示卡與PC市場展望，技嘉說，內容創作者與開發者對運算效能、圖形處理及使用體驗要求較高；新遊戲、新應用、新技術及AI代理應用，可能帶動高階使用者換機。對未來一兩年的電競顯示卡及整體系統需求偏向樂觀，新一代的CPU、GPU預計明年推出，有望帶動高階產品換機，需求將朝向高階產品發展。