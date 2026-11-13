正達擬斥3500萬美元認購私募股 布局無人載具市場

鴻海集團旗下的光電玻璃大廠正達光電召開董事會宣布，決議參與美商IX Acquisition Corp.私募普通股，預計投資3500萬美元（約新台幣11.5億元）。正達發言人韋健凡表示，此項策略性投資，將全面加速發展國際無人飛行載具（UAV）市場的戰略版圖。

正達今天召開重大訊息記者會，韋健凡表示，IXAcquisition Corp.將與AKOM Inc.合併，存續公司為AKOM Inc.；透過本次投資，將與AKOM旗下全資子公司AERKOMM Inc.建立深度的戰略聯盟，落實全球化布局，並全力拓展美國與其他海外重點市場。

AERKOMM總部位於美國加州費利蒙（Fremont），為專注於韌性通訊、自主系統賦能及軟體定義基礎設施的先進國防科技與系統整合公司。

韋健凡指出，面對全球國防與航太需求的迅速成長，正達高度看好相關業務的發展潛力，未來雙方將深度整合多軌衛星通訊服務，與平板玻璃適形天線技術，以此打造全新成長動能，重點鎖定歐美與中東地區的國防、航太與電信產業，加速開拓新世代無人載具市場商機。