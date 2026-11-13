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倍力資訊與台達能源合作 建構企業智能管理生態系

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

倍力（6874）董事長許金隆13日於「第七屆財務長聯誼會」上表示，近期公司與台達能源建立緊密合作夥伴關係，結合倍力資訊在碳盤查與ESG相關數位管理系統的深厚經驗，以及台達能源在綠電交易、能源管理與綠能解決方案的技術優勢，共同為企業客戶提供更全面且彈性的綠能與低碳轉型服務。

許金隆指出，未來雙方將推動在永續發展領域的合作範疇，協助企業加速邁向淨零碳排目標。此外，台達能源核心技術開發部技術總監林冠廷亦於會中分享精準綠電採購策略，深入解析綠電資產管理與成本最佳配置，協助企業掌握綠電採購策略，提升能源管理效益。

副總經理羅慶祖與沈青松處長則介紹AI賦能的「S管家」IFRS S1/S2永續財務資訊解決方案，透過AI輔助風險評估、跨公司資料收集及永續專章編製，提升揭露效率，並展示如何透過財務永續資料平台，讓一份資料只收集一次、處處可以引用；再透過AI，把每一次整理資料的工作，從一次性的成本，變成可以累積、傳承的資產。

倍力表示，公司已建立GCRS財務報告書、碳管家及S管家三大自有產品布局，未來將進一步結合MPBox的AI Agent智能整合能力，以及台達能源綠電管理解決方案，逐步建構涵蓋「財務、碳管理、永續揭露、AI及綠電」的企業智能管理生態系，透過既有客戶交叉銷售與策略合作，持續擴大企業AI與永續數位治理市場商機。

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