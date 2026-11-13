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AI Agent跨系統整合 倍力打造企業智能新中樞

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

倍力資訊（6874）主辦的「第七屆財務長聯誼會」13日盛大登場，吸引逾300位企業財務長與永續負責人，今年以「智匯永續，財領未來」為主題，聚焦企業如何透過AI Agent建立「高度整合」的智能數據中樞，打破財務、永續及綠電管理長期存在的資訊孤島，讓AI應用從過去單一系統的資料處理，升級為跨系統、跨部門的智能整合與流程自動化，朝向「一鍵完成」複雜作業邁進，將企業因應法規的合規成本轉化為長期核心競爭力。

倍力董事長許金隆表示，隨著IFRS永續揭露準則逐步實施，企業不僅面臨財務與永續資訊同步揭露的挑戰，更須整合碳排放、能源採購及跨部門營運數據。過去各系統獨立運作，仰賴人工作業進行資料收集、轉換、核對與彙整，不僅耗費大量時間，也影響決策效率。未來企業競爭的關鍵，在於能否透過AI將分散資訊轉化為可即時運用的決策資產。

倍力於活動中展示企業級AI工作夥伴平台「MPBox」，公司表示，MPBox最大優勢在於突破傳統AI僅能進行文字生成、資料辨識或單點任務的限制，透過AI Agent理解企業內部文件、作業規則及既有系統資料，串聯原本需要多個部門、不同軟體分別執行的工作流程。企業只需透過單一入口下達需求，即可由AI協助完成資料蒐集、轉換、檢核、報表生成、洞察與分析等多階段任務，大幅減少重複操作，讓原本繁複的跨系統作業朝向一鍵智能完成。

同時，MPBox亦可依財務、會計、永續及管理等部門需求建立專屬AI Agent，並具備資料權限控管、用量成本透明化及地端、雲端部署彈性，在保障企業機敏資訊的前提下，推動AI深入日常營運流程，從過去「人員操作多個系統」，轉變為「AI協同整合多項任務」，提升企業營運效率與管理決策速度。

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