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台積電前3季獲美德日中政府補助1675億元 創新高
台積電第3季財報出爐，第3季獲得美國、德國、日本及中國政府高達新台幣1669.96億元補助款，累計前3季獲得1675.86億元政府補助款，創下歷史新高。
台積電財報資料指出，子公司TSMCArizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司，因在美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。
台積電今年上半年僅取得5.9億元政府補助款，第3季驟增1669.96億元，將前3季政府補助款累計金額推升至1675.86億元，創下歷史新高。
台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠已完成興建，正進行設備移入和安裝，預計2027年第3季量產3奈米。
台積電日本熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座晶圓廠順利進行中，預計2028年開始量產3奈米。
據台積電財報顯示，TSMC Arizona今年前3季獲利539.86億元，JASM獲利23.96億元，ESMC持續虧損，前3季虧損約10.79億元。
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