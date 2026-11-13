超越AI硬體 安富利台灣聚焦AI基礎設施、機器人與邊緣智慧新商機

隨著人工智慧（AI）從實驗階段邁向更廣泛的實際部署，AI的產業商機正從運算硬體進一步延伸至機器人、工業自動化、邊緣智慧等新興應用領域。要掌握下一階段的成長動能，關鍵不僅在於運算效能，更取決於電源效率、高速連接、系統整合及應用導向的工程設計能力，才能將AI技術轉化為可規模化部署且具商業價值的解決方案。

安富利生態系技術論壇（Avnet Ecosystem Technology Forum, ETF）今日在台北舉行，探討AI基礎設施、機器人、智慧移動與邊緣運算等領域的新興商機。論壇聚焦客戶需求的變化、AI 在真實場域部署時面臨的挑戰，以及台灣如何進一步發揮半導體與電子製造優勢，掌握新一代AI系統與應用帶來的發展機會。

隨著AI應用持續擴展，能源效率，以及運算、電源與連接技術的整合能力，正成為 AI 系統設計的關鍵考量。對企業而言，AI 部署的挑戰早已不僅是模型效能，更涵蓋電源效率、連接可靠性、軟硬體整合、供應鏈韌性及產品上市時程等實際需求。相關系統必須具備即時資訊處理能力，能因應環境變化，並在真實場域中維持穩定且可靠的運作。

安富利指出，台灣憑藉半導體與電子製造實力，在全球AI供應鏈中扮演重要角色。下一階段的發展機會，在於以既有優勢為基礎，進一步拓展更完整的系統與應用，讓AI能夠在實體環境中感知、決策並執行動作。

其中，實體 AI（Physical AI）與邊緣 AI（Edge AI）是兩項值得關注的重要發展方向。實體 AI 讓機器人、自主系統及智慧工業設備具備感知實體環境並與之互動的能力；邊緣AI則將運算能力部署在更接近資料來源的位置，協助系統更快速做出判斷並提升即時反應能力。兩者皆仰賴處理器、感測、連接及電源管理等多項技術的緊密整合。

隨著客戶從技術探索邁向實際部署，產業關注的重點正從單純追求AI效能，轉向系統如何供電、連接、整合與規模化。要實現這些目標，必須整合適切的技術、工程專業與供應鏈能力。

安富利台灣區總裁鄭陸文今日主持2026安富利生態系技術論壇。圖／安富利提供